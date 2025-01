Sumar hará «todo lo posible» para frenar la planta de Altri

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, afirmó que su partido «hará todo lo que esté en su mano» para «frenar» el proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) y confía en que «no reciba» fondos europeos. «Altri no es una alternativa industrial para Galicia. No puede serlo ninguna alternativa que destruya nuestra forma de vida, que destruya empleos que ya existen y que son los que queremos, que destruya nuestro territorio, que acabe con la biodiversidad en la ría de Arousa. Ese proyecto no puede estar en Galicia», argumentó en una entrevista en la Cadena Ser.

En este sentido, garantizó que Sumar hace desde dentro del Gobierno «todo lo que tiene que hacer» para que Altri «no salga adelante» e incidió en que a la Xunta «no le quedará más remedio» que escuchar a la sociedad que rechaza este proyecto.

Por ello, confía en que el proyecto de Greenfiber «no reciba» fondos del Gobierno central ya que, en sus palabras, «no cumple con ninguno de los requisitos de cuidado ambiental ni de descarbonización».

Consultada sobre si habrá presupuestos en 2025, Martínez Barbero se mostró convencida de que «va a haber» presupuestos. Así, en referencia a las negociaciones, detalló que, «tienen sobre la mesa» una serie de medidas que para Sumar «son imprescindibles».

«Queremos unos presupuestos que sean los que merecen las clases populares de este país, que sigan el camino iniciado por el paquete fiscal y negociamos con todas las organizaciones políticas para llevarlos adelante», sostuvo.

Martínez Barbero se reafirmó en que la legislatura «va a ser larga y va a haber presupuestos», aunque mostró discrepancias con el PSOE, sobre todo en materia de vivienda y en lo referente a la reducción de la jornada laboral.

En cuanto al proyecto de Sumar en Galicia lo definió como «muy ilusionante» y se mostró «encantada» con su organización política. «Creo que es un buen momento y estamos afrontándolo con ilusión», dijo.