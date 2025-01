La incógnita de la mayor incidencia de meningitis en Galicia, bajo la lupa

«Una de las posibles explicaciones a las diferencias que hay geográficas puede ser genética. Es decir, la prevalencia de estas variaciones de susceptibilidad y resistencia a nivel poblacional. Lo pudimos demostrar a nivel global por ejemplo, en la población de Japón, donde la enfermedad meningocócica es muy poco frecuente por muchos motivos que no conocemos, pero tienen una incidencia todavía más baja que en Europa y donde resulta que los haplotipos protectores, es decir, esos condicionamientos genéticos de los que hablamos, están presentes en más del 50% de la población japonesa», añade Martinón. «Probablemente no es la explicación única, pero el factor genético ayuda a entender la epidemiología. Y por el contrario, en la población africana, la prevalencia o la presencia de esos factores genéticos protectores está presente en menos del 2% de la población y la tasa de meningitis es la más elevada», añade. Y Galicia, ¿cómo se situaría?

«Nosotros aún no tenemos casuística ni los datos necesarios de Galicia y de España en particular para poder enfocar más fino. Es decir, para ver la variabilidad que hay en la presencia de esos factores en función de las subpoblaciones. Ya no dentro de Galicia, sino de las diferentes comunidades autónomas», reconoce el experto. «Se necesitan datos de genotipado de la población que no están disponibles», añade. Así, la ‘fotografía’ de repositorios públicos, donde hay unos miles de muestras españolas o africanas, no incluye miles de muestras gallegas... y es insuficiente. La perspectiva que ahora se abre con el Proyecto Xenoma supone una ventana de oportunidad para estudiar y despejar esa incógnita.