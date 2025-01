El orgullo de participar en el más ambicioso estudio genético

La iniciativa genética «más ambiciosa del mundo»: crear un archivo genético con el ADN de 400.000 gallegos para prevenir enfermedades hereditarias. El Proxecto Xenoma Galicia, el plan de la Xunta que busca situar a la comunidad en la vanguardia de la investigación genómica mundial, dio ayer su pistoletazo de salida con la recogida de las primeras 500 muestras de sangre en los 14 centros hospitalarios de la comunidad. Con la extracción de este sábado se cumple con la primera parte del piloto de la iniciativa, que busca juntar un total de 1.000 donaciones antes de que acabe el año. Así, las 500 donaciones restantes se recogerán dentro de siete días, el próximo sábado 21.

Estas primeras muestras fueron tomadas durante la mañana de ayer, entre las 8.00 y las 11.30 horas, en los hospitales gallegos. En total, los participantes provenían de 15 ayuntamientos gallegos, todos de entre 35 y 70 años de edad, pero elegidos aleatoriamente.

Del total de 500 donantes que acudieron a la llamada para prestar su sangre, el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) acogió a 70 de ellos. El trasiego de personas fue constante durante toda la mañana en la planta -3 del hospital compostelano, donde tenían lugar las extracciones. Algunos llegaban acompañados de familiares, mientras que otros muchos acudieron solos. «Hace cosa de treinta días recibí un SMS del Sergas. Me notificaban que fui seleccionada para participar en el Proxecto Xenoma», señala a este diario Carmen Varela, venezolana de 55 años afincada en Santiago, mientras aguarda en la sala de espera del Clínico antes de donar. «La verdad es que no conocía la iniciativa antes de que me llegase el mensaje, pero una vez supe de qué iba no me lo pensé dos veces. Me hace mucha ilusión participar, es muy importante intentar prevenir el máximo número de enfermedades», apuntala.

En la misma línea que Carmen coincide Gonzalo Pereira, de 37 años. «A mí me llegó el SMS hace quince días escasos. Conocía la iniciativa solamente de oídas, de verla en los medios de comunicación, pero no en profundidad», indica. «Me parece un proyecto muy positivo para todos. La verdad es que es un orgullo haber sido seleccionado como donante», celebra Pereira.

Amplio cuestionario

A la hora de acudir a dar su sangre para el Proxecto Xenoma, cada donante tiene que cumplimentar un cuestionario previo donde se debe brindar todo tipo de detalles. «Aquí hay de explicar de todo: alimentación, rutinas de ejercicio, consumo de alcohol o tabaco», explica mientras sostiene un manojo de folios en su mano Ana Fernández, brionesa de 60 años. «En total son 19 cuestiones. También te pregunta dónde han nacido tus padres, si todavía viven... Es muy exhaustivo», indica.

Durante la jornada de ayer también se dejó ver por los pasillos del Clínico uno de los ideólogos de la iniciativa: Ángel Carracedo, director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. El genetista llegó sobre las 9.30 horas de la mañana a la sala de espera de las extracciones, donde intercambió impresiones y muestras de afecto con los donantes que acudían a la llamada del Proxecto Xenoma. «Muy agradecido a todos los participantes», expresó en una comparecencia durante la media mañana. «Vamos a dar una revolución en la medicina a nivel mundial. Estoy seguro que lo conseguiremos», indicó.

Las primeras extracciones contaron con presencia institucional en el Clínico de Santiago, donde se presentaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y de la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, así como miembros del equipo del Proxecto Xenoma.

«Vamos a poder salvar muchas vidas. Esta es la medicina moderna y del futuro, la medicina que queremos hacer en Galicia y que ya estamos haciendo», destacó Rueda.