El Sergas afronta el riesgo de jubilación de un millar de médicos este mismo año

“Yo cumplí 65, pero quiero seguir trabajando mientras el cuerpo aguante. Y si me canso, pues me jubilo, pero momento me veo bien”. Un cirujano del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña que compagina su puesto con una consulta privada rechazaba hace unos meses pedir el retiro profesional y dedicarse a descansar y a visitar a sus nietos, desperdigados por un par de continentes. En esa tesitura, la de decidir si solicitan la jubilación o se mantienen en activo dentro del sistema gallego público, se encuentra un millar de doctores que en la segunda mitad del año iban a soplar 65 velas. El Sergas, por tanto, se arriesga a perder esa cifra de médicos el año que viene, agravando la situación de falta de facultativos que ha alegado la Xunta desde hace tiempo como una de las causas de los problemas en este servicio público, especialmente en la Atención Primaria.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha alzado en varias ocasiones la voz para urgir soluciones al Gobierno estatal sobre esta cuestión, centrando sus demandas en el aumento de las plazas MIR para formar más facultativos y en crear la especialidad de Urgencias para evitar la desbandada de quienes cursan Atención Primaria y luego se mudan a esa otra especialidad. Este pasado julio, el Gobierno accedió a crear esa especialidad.

Las jubilaciones agravan ese problema porque resulta difícil cubrir el vacío que crean en una plantilla de médicos cada vez más envejecida. Desde junio al próximo diciembre, 1.035 médicos tanto de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria alcanzarán los 65 años y deberán decidir si mantienen su puesto, algo que pueden hacer hasta los 70 años, tras no prosperar una petición de la Xunta para permitirles alargar su carrera en la esfera pública hasta los 72, rechazada por el Ministerio de Sanidad.

El departamento dirigido por Antonio Gómez Caamaño desconoce cuántos evitarán colgar la bata de esos más de mil doctores, claves en una plantilla pública que suma 6.105 facultativos, según los últimos datos disponibles del Instituto Galego de Estatística, correspondientes a 2022. Eso sí, acepta prácticamente el 100% de las peticiones para prorrogar la carrera profesional que recibe. Un documento de trabajo de la Consellería de Sanidade de 2022 recogía que solo en Atención Primaria 784 facultativos pasaban consulta habiendo superado los 65 años, lo que evidencia el impacto del millar que alcanzará esa edad de aquí a enero. En todo caso, esos 1.035 médicos deberán retirarse de manera obligatoria a lo largo del segundo semestre de 2029, al menos en la sanidad pública, pues nada les impide seguir pasando consulta u operando en el ámbito privado.

En la actualidad, más de 1.700 médicos se encuentran en activo en clínicas y hospitales privados de Galicia, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Para paliar el envejecimiento, Galicia reclama más oferta formativa. Este verano, Sanidade ofrece 657 plazas MIR, la cifra más alta de la historia y 19 más que el año pasado.

De esas 657, 505 se refieren a especialidades médicas, 113 a enfermería, 15 a farmacia, 2 a física, 15 a psicología, 4 a química y 3 a biología, según la consellería.

También aplicó medidas como ofertar 2.000 euros extra al mes a los MIR de último año que cubran bajas en centros de salud, pudiendo pasar consulta en Primaria.

El PSOE denuncia un verano con “incidencias” en una sanidad deteriorada El portavoz de Sanidad del PSdeG, José Manuel Miñones, censuró ayer “el empeoramiento de la situación sanitaria en Galicia”, pese a los intentos de la Xunta de “negar la realidad” ante las incidencias durante el verano. El exministro del ramo considera que se ha producido “una notable degradación”, con “menos médicos, camas cerradas y centros sanitarios cerrados”, lo que ha provocado una situación de “colapso de las urgencias” y un aumento de las incidencias sanitarias. “Está claro que el sistema sanitario gallego está desbordado, y no es una situación reciente, sino que lleva años deteriorándose”, aseveró mediante un comunicado. “La falta de blindaje del sistema sanitario y los continuos recortes han dejado a Galicia en una situación crítica”, finalizó el socialista.

