Feijóo exige elecciones para acabar con la "miseria" causada por el Gobierno

El nuevo curso político será tenso y el PP irá con todo para derribar a Pedro Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apostó por un toque de corneta contra Moncloa en un acto que reunió a unos 2.000 populares en la Carballeira de San Xusto de Cerdedo-Cotobade con el que, de nuevo, su formación abrió la etapa postvacacional. Anticipó que el curso “se le hará muy largo” al presidente del Gobierno y exigió convocar a los españoles a votar para conseguir un “cambio”. “Dimitir y convocar son los dos únicos verbos que debería conjugar”, sostuvo en alusión a un adelanto electoral que no se prevé, si bien un fracaso en la negociación de los presupuestos generales para 2025 abriría un escenario de enorme incertidumbre para un Ejecutivo de coalición que ya prorrogó sus cuentas este año ante la celebración de elecciones autonómicas en Cataluña. “Su Gobierno está en el descuento”, resumió sobre el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar.

El diagnóstico trazado por Feijóo se ajustó al guion habitual: una España que se rompe política y económicamente, pese a los datos positivos de empleo y crecimiento del PIB. Su receta cuando llegue a Moncloa, escenario que dio por hecho más pronto que tarde, será apostar por un giro para traer prosperidad, prometió. “Vamos a ofrecer un Gobierno que abandone la miseria económica, política y social”, espetó ante el aplauso de los suyos, como los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. El resto de barones no acudieron a la cita, como Isabel Díaz Ayuso (Madrid) o José Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), tampoco los de Murcia, Aragón o Extremadura, lo que rebajó el peso político del encuentro, con menos afluencia que en anteriores ocasiones.

Todos los barones populares serán convocados el viernes a un encuentro para crear un frente contra el Gobierno y su acuerdo con ERC para establecer un concierto económico en Cataluña, que lograría así recaudar y gestionar el 100% de los tributos en su territorio a cambio de un pago solidario al Gobierno y otro vinculado a los servicios de la administración central.

Los populares presumen de reunir a dos millares de simpatizantes

Durante su discurso, en el que combinó el gallego y el castellano y que fue el primero tras una intervención quirúrgica ocular, se opuso a ese modelo. “Rechazo los privilegios que se están intercambiando unos pocos. España no va a volver al chantaje de nadie, nadie va a humillarnos por el interés de una persona ni una minoría nos va a imponer cómo tenemos que vivir”, prometió sobre el cambio que aplicará si es nombrado presidente del Gobierno, a pesar de que el año pasado careció de apoyos suficientes tras ser la lista más votada en las generales. Desde entonces, ha intensificado su distancia con el PNV, potencial aliado, y Vox ha salido de sus gobiernos de coalición. “Sánchez no gobierna, mercadea con lo que no es suyo, con el dinero de los españoles, la igualdad y la dignidad de las instituciones. Con el cupo separatista, Sánchez también gobierna contra los suyos”, añadió el jefe de los populares, que presidió la Xunta durante cuatro legislaturas.

Corrupción

También elevó el tono contra las supuestas corruptelas del Ejecutivo. “Hoy es más fácil entrar en Moncloa si patrocinas una cátedra que si ganas por mayoría absoluta en Galicia”, espetó en alusión al silencio de momento, de Sánchez sobre recibir a Alfonso Rueda, que a comienzos de año logró su primera mayoría absoluta tras las cuatro de Feijóo y ha reiterado su petición en varias ocasiones.

También intentó usar el concierto catalán como un ariete para dividir las filas socialistas, apelando a las voces críticas como las del castellanomanchego Emiliano García-Page o el aragonés Javier Lambán a levantarse contra un modelo que perjudicará a sus territorios, y contrapuso los problemas internos en el PSOE con la “unidad” del PP, anticipando que los socialistas acabarán “como siempre, con la purga de todo aquel que le tosa” a Sánchez, que ha adelantado a este otoño el Congreso Federal para renovar liderazgos y el partido y afrontar la nueva etapa política abierta tras la llegada del socialista Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat.

Por supuesto, también le afeó lo que considera vaivenes en política migratoria causando una crisis migratoria “sin precedentes”.

Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda / Gustavo Santos

Antes que él, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta y de los populares gallegos, también afiló el discurso, especialmente en lo relativo al sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, que cambiará de manera radical si prospera el concierto catalán. “Nadie va a conseguir que nos peleemos por los restos del banquete del independentismo”, espetó tras criticar también a Óscar Puente, ministro de Transportes, por sostener esta semana que Galicia no tenía derecho a quejarse en materia ferroviaria, pese a las numerosas incidencias de los últimos meses. “Lo que no toleraremos es esa chulería y escuchar que el tren funciona mejor que nunca. Funciona peor que nunca, nos corresponden las inversiones que Galicia merece”, clamó.

El debate sobre la financiación encontrará a una Xunta que apela a los suyos a crear un frente común contra un modelo que privilegia, indicó, a Cataluña. “La solidaridad y la igualdad son sagradas”, exclamó antes de avanzar una postura clara: “Galicia no va a renunciar a nada de lo que le corresponde ni a permitir que para beneficiar a unos se perjudique a otros”.

En ese punto, arremetió contra la oposición gallega. Primero, criticó al BNG “por dejarse tomar el pelo” por el Gobierno, que incumple promesas como liberar la AP-9, y segundo, contra un PSdeG liderado por José Ramón Gómez Besteiro, que se limita a ejercer de “la voz de su amo”, que es “el peor presidente de la historia”.

También intervinieron el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela. El primero apeló a parar los “pactos de la vergüenza” firmados por Sánchez para mantener el poder.