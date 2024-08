“Como profesor, traballas con persoas e iso implica unha gran responsabilidade”

Máis de 20.000 opositores tentaron o pasado xuño conseguir algunha das 1.500 prazas que ofertaba a Consellería de Educación para fornecer de docentes as aulas galegas, pero só un deles pode presumir de acceder, de facelo á primeira e ademais de entrar coa mellor nota de toda a OPE: Gonzalo Vázquez Pereira. Este home, natural de Vilaboa, con 40 anos de idade e unha década de experiencia educativa no estranxeiro, nomeadamente París, ademais de ser poeta e dunha vida pasada como deseñador de moda na que destacou entre xente emerxente, impartirá clase de Lingua Galega no IES Castelao de Vigo. A nota que sacou, un 8,6705 no exame de oposición que subiu a un 8,9763 na fase de concurso, onde se valoran experiencia e outros méritos, permitiulle escoller e así o elixiu.

–Que sensación lle produce ser o número un? Agardaba tal cousa?

–Non o esperaba. Quería facelo o mellor posible, pero en ningún momento desexaba nin esperaba ser o mellor da oposición porque hai xente moi boa. Véxoo dende unha perspectiva máis humilde

–Onde está a chave dese éxito?

–Dende o meu punto de vista, creo que é a experiencia como docente que tiven ata agora o que me axudou a centrarme no que se esperaba nese exame. Sobre todo na parte da didáctica, creo que a experiencia é algo moi importante.

–Entón non estudou?

–Tamén estudei; moito, de feito. Pero creo que ás veces axuda ter esa experiencia previa. Pero hai que estudar moito e, máis que moito, ser eficiente no estudio. Non se trata de pasar moitas horas diante dos papeis, se non es eficiente ese tempo.

–Pero cantas horas botou?

–Púxenme a estudar en serio o pasado novembro e despois cada un sabe onde ten dificultades e debe afrontalas con seriedade e tamén ser consciente das súas vantaxes.

–Como facer unha análise DAFO?

–Exactamente. Para decidir botar máis tempo nun apartado e menos tempo noutro.

–É dicir, que sen esforzo non hai recompensa, non?

–É o mesmo que despois lle intentamos inculcar ao alumnado, o que esperamos del.

–Pero falemos de horas: cantas botou para acadalo á primeira?

–-Estaba a traballar á vez e sacaba tempo de onde podía. Chegaba á casa e púñame a estudar, pero tamén tiven claro que non quería deixar de vivir. Unha cousa é facer sacrificios e renuncias, que os fixen, pero a tranquilidade era fundamental para a oposicion. Quería estar tranquilo porque é mellor para os resultados.

–Tivo ocasión de dar clases en universidades como a Sorbona e decoñecer sistemas educativos diferentes, como o francés ou o bacharelato internacional. Cal lle parece mellor?

–Teñen todos aspectos positivos. De feito, algo que me gusta moito é que a nova lexislación educativa, a Lomloe, parécese máis ao que sempre foi o Bacharelato internacional no sentido de traballar máis os valores. Síntome máis cómodo de non abordar só contidos, senón de facer persoas que sirvan para unha sociedade mellor.

–Que é o máis importante que aprendeu dos seus dez anos de experiencia previa como docente?

–Para min o fundamental é que estás a traballar con persoas, non só nesta profesión, senón tamén noutras. Non estás a traballar con obxectos e iso implica unha responsabilidade moi grande.

–Cando quixo ser profesor?

–De sempre tiven un gusto e interese pola cultura e polas artes en xeral e despois tentar transmitir toda esa paixón pola lingua e polas arte foi o que motivou ese cambio; a gana de transmitirlle á xente ese entusiasmo e esa paixón por tantos aspectos da vida que creo que te poden facer mellor persoa ou ter esa sensibilidade.

–Dará clases de galego. Como pensa transmitirlle o entusiasmo pola lingua a xeracións máis novas que en moitos casos non o falan?

–Non o sei: creo que exercendo con absoluta normalidade. Creo que unha das chaves é transmitir o galego como lingua viva, lingua de cultura e desprovista de todo prexuízo e facelo de xeito desinhibido. Na miña experiencia funciona.

–O seu primeiro destino será o IES Castelao, en Vigo...

–A cidade coñézoa, porque agora vivo en Vigo, un lugar no que quería establecerme e no que estou moi contento. E do instituto teño moi boas referencias. Por iso escollín ese destino: un dos aspectos positivos que ten ser o primeiro en acceder é poder escoller.

Máis de 1.250 novos docentes incorpóranse ás aulas galegas despois de aprobar a OPE

O pontevedrés Gonzalo Vázquez Pereira non será o único que se incorpore en setembro ás aulas galegas despois de ter aprobado as oposicións convocadas pola Xunta este verán. O venres o Diario Oficial de Galicia publicaba a resolución definitiva do proceso e os primeiros destinos das persoas que obtiveron praza de novo ingreso no sistema para 2024-25. En total, segundo informa a Administración autonómica, serán 1.256 mestres e profesores. A eles se dirixía onte o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para felicitalos polo seu ingreso no ensino público galego despois dun proceso que calificou de “moi esixente”, que lle esixiu aos candidatos “moito esforzo” que “agora ven recompensado”. Ademais, lembroulles que nesa andaina que comezan “teñen nas súas mans o máis valioso: a formación dos nenos e nenas e, polo tanto, do futuro de Galicia”. O titular de Educación extendeu os seus parabéns ao personal implicado na organización da OPE, un proceso que mobilizou máis de 20.000 opositores e as 975 persoas –máis de 2.700, contando os suplentes– que integraron os tribunais. As prazas de novo acceso distribúense en: 690 para profesores de ensino secundario, 474 para mestres, 67 para profesores especialistas en sectores singular de FP e 25 para escolas oficiais de idiomas. Estes ingresos, di Educación, non son a única vía para dotar de persoal aos centros e o número total de docentes coñecerase en setembro.