¿Cómo ser un buen viajero y no un turista irrespetuoso?

Una de las polémicas más mediáticas del verano fue el conflicto que se desató en redes sociales tras la publicación que hizo un bar de Mera (en el concello de Oleiros) rechazando la presencia de fodechinchos.

En la semana grande del turismo en Galicia, el negocio bajó la persiana por el hartazgo de visitantes con comportamientos altivos e irrespetuosos. Según ellos, se toparon con clientes que les exigían un pincho o vasos extra para gastar menos en las bebidas. Cansados de escuchar este tipo de peticiones, dejaron claras sus intenciones en la puerta del establecimiento.

Tras su reapertura, colocaron un cartel en la puerta en el que se puede leer “espacio libre de fodechinchos, dos ron-colas y cuatro vasos”. El negocio afirmó tener que lidiar frecuentemente con visitantes procedentes “de la Meseta” que no muestran respeto por su trabajo.

Las recomendaciones

Pero, ¿cómo ser un buen turista?, ¿cuál es la fórmula? El verano pasado el Concello de Santiago de Compostela elaboró un decálogo de buenas prácticas para un turismo sostenible. En este escrito se daba cuenta de la corresponsabilidad que tienen locales y visitantes con el patrimonio, que es colectivo.

Las pautas también animan a respetar la diversidad del lugar, no dejarse llevar por pseudo-tradiciones, comprar productos artesanales o comer en los restaurantes.

Por otra parte, recuerda la importancia de no tirar basura y utilizar los baños públicos (y no la calle). También anima a no hacer un exceso de ruido, guardar siempre el bastón de caminar para no dañar el pavimento, no hacer picnics ni “acampar” en zonas monumentales, tener cuidado con las bicicletas, respetar a quien descansa a la hora de divertirse o cumplir las normas aunque se vaya en un grupo numeroso, entre otras.

Otras medidas

Según Rubén Lois, estas indicaciones se pueden aplicar a toda Galicia. Además, habría que prestar atención a las viviendas turísticas no reguladas. “Hay que tomar medidas”, afirma.

También apunta la importancia de que desde los concellos ejerzan mayor control sobre los horarios de visitas para que haya mayor fluidez de personas, nadie se quede sin visitar las atracciones turísticas y no se den colapsos en los monumentos.

Para Adolfo Telmo, del Sindicato de Inquilinos de Vigo, es fundamental no ir a pisos turísticos cuando se viaje, sino a hoteles. Además, también apuesta por ir con actitud de viajero, es decir, viajar con información previa del sitio en el que se está, leyendo y estudiando el lugar, conociendo a la gente que vive en allí y no con el objetivo de hacer simplemente una fotografía. “Para viajar e ir a un McDonalds puede uno quedarse en su ciudad”, critica.