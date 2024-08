La mitad de los trenes Avril estuvieron en agosto fuera de servicio por averías

Los Avril llegaron a Galicia tarde y mal. Estos trenes fueron diseñados por Talgo para que pudieran circular a más de 300 kilómetros por hora, tanto en ancho ibérico como en ancho internacional, lo que permitiría extender los servicios AVE a todas las ciudades del Eje Atlántico. Pero la tan esperada alta velocidad llegó trufada de incidencias. Las averías empezaron a sucederse: fallos en el equipo de seguridad embarcado, en la tracción, en los frenos, el pantógrafo y las puertas de acceso, con los consecuentes retrasos para los viajeros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, desveló ayer en el Senado que este mes llegaron a estar inmovilizados en talleres la mitad de los 22 vehículos de esta serie S-106. Solo había once disponibles. “La fiabilidad de este nuevo material está lejos de los cerca de 22.000 kilómetros por incidencia del resto de trenes”, lamentó. Ante esta situación avanzó que Renfe prepara dos reclamaciones por daños y perjuicios a Talgo que se sumarán a la penalización por la demora en la entrega de los Avril –se pusieron en servicio dos años más tarde de lo comprometido–.

Con solo 11 de los 22 nuevos trenes S-106 disponibles Puente explicó que se abrió turno de noche en Tarvia, la empresa que se encarga del mantenimiento del material ferroviario, y ya solo quedan 4 convoyes inoperativos.

El ministro se mostró molesto con Talgo, no solo por las averías de los Avril, sino que también criticó que cuando empezaron las incidencias envió a personal de empresas subcontratadas “que no tenían la cualificación necesaria para atender con la máxima eficiencia” estos problemas.

Y estos fallos han repercutido en la puntualidad de los trenes. Desde la puesta en servicio de los Avril el pasado mes de mayo solo el 40 por ciento llegaron puntuales, pero al llegar mayo se multiplicaron las incidencias y los retrasos alcanzaron al 80 por ciento de los servicios de los S-106, muy por encima del resto de trenes.

En todo caso, Puente llamó a la calma. “Lejos de ese supuesto caos el origen está identificado y por tanto nos permite actuar para mejorar y evitar que se siga produciendo”, comentó en la comisión de Transportes del Senado, donde compareció a petición del PP.

Pero no son los S-106 el único foco de problemas. El resto del material rodante con el que trabaja Renfe es muy antiguo. “La mayoría de los convoyes alcanzan y sobrepasan la vida útil que tiene este tipo de material que es de 30-40 años y por su edad el mantenimiento es complejo”, apuntó. Así, señaló que del parque rodante disponible el 20 por ciento son “trenes no aptos”.

Los propios trabajadores de Renfe constatan las deficiencias. “Se están suprimiendo trenes por falta de material, el taller colapsado, no hay inversión y las piezas tardan mucho en llegar. A nivel material estamos tocando fondo, y no parece que la cosa vaya a mejorar. Como no inviertan…”, apunta un operario de los talleres de la compañía ferroviaria.

En todo caso, Puente prometió que “la obsolescencia del material está en proceso de solución”. De aquí a 2028 llegarán 412 trenes nuevos. “Son dos convoyes nuevos cada semana”, enfatizó el ministro. Buena parte de este material se destinará a los servicios de cercanías, entre ellos el que se implantará en Galicia. “Lo estamos planificando”, avanzó el titular de Transportes.

Pero al margen del material rodante Puente atribuyó las incidencias que está sufriendo la red ferroviaria a otros factores como el estado de la infraestructura ferroviaria y las obras así como la propia “operativa” de Renfe. “Está siendo un verano complicado”, reconoció, pero defendió que se están adoptando medidas. En cuanto a personal, el ministro avanzó que se ha realizado “la mayor contratación de maquinistas de la historia: se han incorporado 612”.

Pero también “hay causas ajenas” a Renfe que causan incidencias como los arrollamientos. Hubo 58 en toda la red ferroviaria española en lo que va de año. “Y eso obliga a parar la línea durante horas”, señaló.

A preguntas de los diputados el ministro insistió en que Renfe no puede mantener las compensaciones a los pasajeros por impuntualidad. La compañía ferroviaria endureció el pasado 1 de julio los baremos para indemnizar a los pasajeros por retrasos. Si antes se devolvía el precio del billete con una demora de más de 30 minutos, ahora el importe íntegro solo se reintegrará si la tardanza supera los 90 minutos. “Es un suicidio económico y una irresponsabilidad dejarlas como estaban”, señaló y reiteró que la alta velocidad da “perdidas”. “Y eso no es sostenible a largo plazo”, apuntó.

Oscar Puente: “El tren vive en España el mejor momento de su historia” Pese al clima de indignación por el funcionamiento de Renfe, el ministro de Transportes, Óscar Puente, sacó pecho y defendió que “el tren vive el mejor momento de su historia”. No negó que existen “carencias y deficiencias” y, por esta razón, pidió “disculpas” a los usuarios, pero enmarcó las críticas en el “partidismo político”: “solo les falta decir que con Franco los trenes iban mejor”. Durante su intervención en el Senado se esmeró en rebatir las críticas al funcionamiento de Renfe. Se retrotrajo a 1992 cuando se puso en marcha el tren Madrid-Sevilla con seis frecuencias diarias. “Que llegaran todos a su hora no tenía mérito”, apuntó. “Ahora se mueven 532 AVE al día y el 76 por ciento llegan puntuales”, añadió. También relató como se acortaron los trayectos entre distintas ciudades gracias a la alta velocidad y dio cifras sobre el incremento exponencial de viajeros. “¿Iría tanta gente en tren si el servicio fuera malo? ¿O es que los españoles son masoquistas”, se preguntó. Su respuesta es que Renfe da “el mejor servicio que se ha prestado nunca”. Y en todo caso advirtió que en la red ferroviaria se arrastran problemas derivados de la “falta de inversiones” durante los gobiernos del PP. El portavoz del PP, Borja Sémper, reclamó ayer al presidente, Pedro Sánchez, que sustituya a Óscar Puente como ministro de Transportes porque “se dedica a estar en X” (antes Twitter) mientras el transporte ferroviario en España “no funciona”. Por su parte, la senadora del BNG Carme Da Silva demandó al Gobierno un plan de incidencias y de transporte alternativo para evitar que los usuarios y usuarias del tren “padezcan horas de espera en vías, en trenes abarrotados o en estaciones”.

