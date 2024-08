Educación suprime seis escuelas en un curso que cronifica el declive demográfico

Cuando el próximo 11 de septiembre los escolares gallegos vuelvan a clase, los centros que ofertan las etapas de Infantil y de Primaria contarán con 4.030 alumnos menos. El curso pasado ya hubo que restar más de 2.600. Y el anterior el recorte había sido de 3.100. El declive de la natalidad lleva ya una década menguando las aulas que atienden a los más pequeños en Galicia: en diez años, la comunidad perdió a uno de cada cuatro alumnos solo en las aulas de Infantil.

Pese a esta situación, la Consellería de Educación asegura que mantendrá el mismo número de aulas gracias al acuerdo sindical. Pero no todas aguantarán: cinco escuelas infantiles –tres de ellas en la provincia de Pontevedra (la de Agro-Baredo en Baiona y las de Solobeira y Guillán en Vilagarcía de Arousa)– y un colegio en Beariz (Ourense) ya no abrirán sus puertas este otoño por no llegar al mínimo de matrículas que exige la Administración y que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, relaciona con “perspectivas pedagógicas” vinculados a la “socialización” del alumnado.

Otras cuatro, todas en Padrón (A Coruña), seguirán existiendo con condiciones: mantendrán sus instalaciones, pero se integrarán en la figura de colegio rural agrupado para funcionar administrativamente como “un único centro” en lo relativo a recursos y proyectos.

Una nueva línea para salvar centros

Finalmente, en una decisión inédita de la Xunta, otras cuatro se “salvan” por ahora porque, aunque no cumplen por poco –tienen 5 y deberían tener 6 inscritos–, la Administración confía en que puedan hacerlo en el futuro. Las indultadas son dos escuelas infantiles, una en San Cibrao das Viñas y otra en Taboadela, ambas en Ourense, y dos colegios, uno en Vilariño de Conso (Ourense) y otro en Boiro (A Coruña).

“Pese a tener cuatro mil alumnos menos, vamos a mantener el mismo número de aulas y a incrementar el profesorado para una mejor atención al alumnado y ello deriva básicamente de la aplicación del acuerdo sindical”, proclamó ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Los números concretos, aportados por la Xunta, solo atañen por ahora a la cifra de inscritos y de aulas; para la de docentes habrá que esperar a septiembre. Los primeros serán 48.467 en Infantil y 126.531 en Primaria, en conjunto 4.030 menos que los que volvían al “cole” un año atrás en las dos etapas. Las aulas en funcionamiento en la pública llegarán a las 7.336, dos más que este curso, mientras que las unidades concertadas sumarán cuatro, hasta las 3.994 (un total de 157 más en diez años), para atender a unos 81.000 alumnos.

Efectos de las nuevas ratios

A diferencia de otros cursos, en septiembre se aplicará por primera vez el acuerdo de reducción de ratios pactado por Xunta y sindicatos y el primer curso en notar los cambios será 4º de Infantil, que pasa de una ratio de 25 a una de 20, recordó Rodríguez, lo que “posibilitará”, añade, “que haya necesidad de ampliar el número de aulas”. La Consellería de Educación eleva a un total de 204 las aulas que el pacto “permite mantener abiertas” y que “cerrarían” de aplicarse las ratios anteriores.

Según Educación, un 97% de las familias logran plaza en el centro solicitado en primera opción en 4º de Infantil en Galicia, en donde “solo el 0,3%” del alumnado de esta etapa y de Primaria no tiene en su concello de residencia con servicio educativo, frente al 1,2% de media estatal.