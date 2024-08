El examen teórico de conducir, cada vez más difícil: el 45% de los candidatos falla

Aprobar el carné de conducir a la primera no es tarea fácil: la mitad de los aspirantes que se presentan al examen teórico (tipo B) en Galicia suspenden. El porcentaje de no aptos experimentó una subida en los últimos cuatro años.

Mientras que en 2020 se quedaba fuera un 33% del alumnado, los datos de la DGT recogidos hasta esta semana apuntan que en 2024 se queda fuera un 45,2%. Esto se traduce en que, en lo que va de año, de las 25.050 personas que se presentaron a la prueba, solo 13.358 lograron pasar a la siguiente fase.

Desde la pandemia, hubo una bajada interanual de casos de éxito. Por ciudades, la que más aprueba es Pontevedra con un 63,7% de aptos, y le sigue Ourense con un 56%. A Coruña es a la que peor le va en la prueba, con un 46,8% de resultados favorables.

Pero, ¿qué cambió para que se de un aumento de los suspensos?

"No hay formación obligatoria y es más fácil suspender si no se va, sobre todo si no se tiene hábito de estudio”

Luis Novoa, secretario general de la Federación de Autoescuelas de Galicia, señala que el principal factor que influye en las notas es el acudir (o no) a las clases que imparten la mayoría de las autoescuelas, en las que hacen un repaso general de todo el temario. “Los que vienen son los que suelen aprobar, pero al examen se presentan todos. No hay formación obligatoria y es más fácil suspender si no se va, sobre todo si no se tiene hábito de estudio”, explica el secretario. “No debería ser opcional pero, por desgracia, hay autoescuelas que ni siquiera las dan”, añade.

El temario también cambió. Se incluyeron nuevos apuntes sobre los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), un mecanismo que alerta al conductor de posibles riesgos para que este se pueda anticipar.

“En suma a esto, Tráfico actualiza constantemente todas las preguntas que aparecen en los exámenes, creando nuevas propuestas que no se habían visto antes”, señala Novoa.

Sin embargo, el factor que marcó la diferencia pudo ser el cambio de soporte, del papel a ordenador. “Antes se repetían mucho las preguntas (entre ellas las que se estudiaban), ahora es difícil y se nota la diferencia. Son exámenes aleatorios”, indica.

Examen adaptado

Años atrás existía un examen teórico adaptado a extranjeros, que quizá podían tener dificultades con el idioma, una prueba para neolectores que se realizaba con vídeos.

Pese a que esta modalidad desapareció, Luis Novoa indica que se va a implantar en las jefaturas un modelo para personas con dificultad de aprendizaje, con TDHA o dislexia. Al igual que en otros exámenes, como los de Selectividad, los aspirantes podrán usar un auricular que les leerá las preguntas en alto.

También se implantará, para todos los examinados del teórico, vídeos de percepción del riesgo. “La principal causa de muerte entre los 15 y los 29 años son los accidentes de tráfico, este tipo de medidas servirán para sensibilizar sobre los peligros que entraña conducir”, adelanta Novoa.

El práctico

La tasa de suspenso en el teórico es alta pero, como es habitual, más lo es en el práctico.

En lo que va de 2024, solo el 44,7% de los presentados lograron aprobar. En 2020 lo hacía el 50%. A Coruña es la ciudad que obtiene peores resultados: solo un 37% lo hace bien a la primera.

Los resultados más esperanzadores aparecen en Pontevedra: le va bien a la mitad.

Las preguntas más falladas en el examen ¿Puede un vehículo de movilidad personal circular por una travesía? La respuesta es no, está prohibido. ¿Un camión de 3.500 kg de masa máxima autorizada de nueva matriculación, ¿está exento de pasar inspecciones periódicas (ITV)? Sí, hasta los dos años. En una intersección con “circulación giratoria”, que no es una glorieta, ¿a quién debe cederle el paso? A los que entren por nuestra derecha. En un estrechamiento sin señalizar que no permite el cruce simultáneo, coinciden un autobús y una autocaravana. Si no se sabe qué vehículo ha entrado primero, ¿quién debe dar marcha atrás? El autobús. En una vía urbana, ¿está permitido parar o estacionar en las intersecciones y en sus proximidades? Sí, cuando no se dificulte el giro autorizado a otros vehículos. Según la clasificación de vehículos por su potencial contaminante, ¿qué distintivo ambiental llevará un vehículo híbrido enchufable, con una autonomía mínima de 40 km? 0 emisiones.

