Moreno se suma a Rueda y pide actuar de forma coordinada contra el cupo catalán

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se mostró ayer de acuerdo con su homólogo gallego, Alfonso Rueda, en la necesidad de que las autonomías actúen “de forma coordinada” frente a la financiación singular para Cataluña y eviten “la bilateralidad que busca el Estado”.

Rueda expuso un día antes la necesidad no solo de fomentar un frente común, sino que alertó a los presidentes del PP de que evitasen la tentación de suscribir acuerdos bilaterales con el Gobierno porque lo que se pretendería con esa maniobra sería legitimar el concierto económico catalán, que permitirá a la Generalitat recaudar y gestionar el 100% de los tributos en su territorio, pagando luego a la administración central una cifra por los servicios que esta presta y una aportación solidaria a la hucha común.

Moreno, que visitó una zona afectada por un incendio en Málaga, declaró que “esto es un tema del conjunto de España a través de sus comunidades autónomas” y debe haber “un debate con todos los españoles, no singular, como pretende Pedro Sánchez”, informe Efe.

Considera que esta es “una situación inédita” en España porque muchos españoles “no saben, mientras están de vacaciones, que van a volver en septiembre con un cambio de modelo de Estado”.

“Se está diseñando pasar de un modelo aprobado en referéndum y consensuado en la Constitución de 1978 a un modelo confederal y asimétrico en el que los españoles no seremos iguales”, proclamó.

Comparación alemana

Según Moreno, mientras Sánchez “disfruta de sus vacaciones” se está “perpetrando” este “cambio de modelo de Estado” y al regreso del descanso existirán “españoles de primera y de segunda, y habrá unos con más posibilidades, recursos y privilegios que otros”.

“Es como si mañana dijéramos que el IRPF no será proporcional, y los que tienen más pagarán menos y los que tienen menos pagarán más, o como si en la UE Alemania dijera que a partir de ahora no contribuye a los fondos de cohesión porque es la economía más rica de Europa y no le interesa”, cerró.