Guerra de comentarios contra el bar de A Coruña que cerró para descansar de los "fodechinchos"

Nunca Galicia y Madrid estuvieron tan separadas como este verano. La polémica por el cierre temporal de un bar en Oleiros, que buscaba "desconectar" durante unos días de la llegada masiva de 'fodechinchos' a la localidad, crece por momentos después de que una horda de enfurecidos visitantes colmara al local Puerto Martina Bar de pésimos comentarios en Google y en redes sociales.

El objetivo es claro: hundir su reputación poniendo reseñas negativas sobre la calidad del servicio sin que sean necesariamente verdad. Este fenómeno no es desconocido en la era de Internet, de hecho tiene nombre propio, "review bombing" y su objetivo es alterar la percepción que tienen los potenciales consumidores del local.

La mayoría de comentarios han sido eliminados, pero todavía quedan algunos en los que hacen referencia al "maltrato" a los madrileños: "Si no eres del pueblo parece que no eres bien recibido. Un bar donde además se llevan ciertos ideales políticos cuándo lo ideal en un sitio como este es la conciencia y el buen rollo", comenta este usuario.

Muchos gallegos se han dado cuenta de la vendetta que pretenden llevar a cabo "los de la meseta", por lo que la guerra del comentario ha comenzado oficialmente, con decenas de personas intentando revertir el efecto comentando positivamente acerca del Puerto Martina.

Así, en Google podemos leer interacciones como: "Me da la sensación de que quienes están comentando son madrileños picados que no han pasado por el bar en su vida. Siempre que he pasado por allí el servicio ha sido formidable. Gracias por visibilizar una realidad", o "Gran bar, buena atención y se merecen todo el apoyo", entre muchos otros.

Tendremos que esperar al próximo 20 de agosto, fecha en la que tienen previsto volver a abrir las puertas del local, para conocer el alcance que esta estratagema tienen en el porvenir del local.