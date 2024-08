Galicia perdió 9 millones de fondos estatales para vivienda y otros 17 están en riesgo

Mientras aumentan las dificultades de los gallegos para acceder a una casa, parte de las ayudas contempladas en los planes estatales de vivienda quedan sin gastar. Galicia tuvo que devolver ya más de 9 millones de euros y tiene otros 16,7 millones en riesgo por no haberse justificado aún su ejecución. La Xunta, que es la responsable de gestionar estos recursos, argumenta que ha concedido el 100 por cien de las subvenciones pero que hay particulares y concellos que “no ejecutaron total o parcialmente las actuaciones”.

El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado los planes estatales de vivienda y denuncia precisamente “el bajo nivel de ejecución” de estas ayudas. El Gobierno suscribe periódicamente con las comunidades estos programas que refieren una cofinanciación autonómica. Aunque se aprueban para un periodo de cuatro años, este horizonte solo marca las anualidades en las que la Administración central va liberando los recursos y los transfiere a las comunidades. Sin embargo, los plazos que se establecen para acometer las distintas actuaciones son muy flexibles y se van ampliando si es necesario: en algunos casos se triplica el periodo cuatrienal. Es decir, se dan las máximas facilidades a las autonomías para gastar los fondos.

La consecuencia es que en la actualidad permanecen vivos hasta tres programas estatales de vivienda: el plan 2013-2016, el 2018-2021 y el 2022-2025. Cuentas ha fiscalizado los dos primeros y dispone de datos actualizados de ejecución a fecha de abril de 2024.

Plan 2013-2016

Y la conclusión es que a pesar de los amplios plazos que se dan para gastar los fondos, las comunidades no logran ejecutarlos todos. En el caso de Galicia el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 supuso una transferencia de 38,9 millones de euros, pero solo se ejecutaron de momento 26,5 millones.

Hay una partida de 9 millones de euros que ya se perdió porque vencieron los plazos para acometer las distintas actuaciones y no se gastaron. En este caso, hay dos opciones: que la Xunta devuelva el dinero que no se utilizó al Tesoro Público o bien que el Gobierno se lo descuente de futuras transferencias con cargo al plan actual de vivienda o a futuros programas.

Además, de este mismo periodo 2013-2016, hay todavía 3,3 millones de euros que están pendientes de justificar. Cuando se ejecutan los fondos las comunidades están obligadas a acreditar ante el Gobierno que se han gastado y Galicia aún no lo ha hecho. Esto significa que no ha certificado todavía el uso del 8,6 por ciento de los recursos de ese plan de vivienda, convirtiéndose en la cuarta comunidad con mayor porcentaje sin ejecutar. Si no lo hace, se arriesga también a perder estas ayudas.

Plan 2018-2021

Respecto al Plan 2018-2021 Galicia no tuvo que devolver aún ninguna ayuda porque los plazos fijados para cada línea de subvenciones todavía dan margen para su ejecución, pero tiene 13,3 millones de euros que todavía no ha justificado. Son el 15,23 por ciento de los 87,8 millones de euros que le transfirió el Estado. Aunque todavía tiene tiempo para gastarlos, está en riesgo de perderlos si no se da prisa. A nivel nacional no se han ejecutado aún el 38,4 por ciento de las ayudas.

Desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo defienden que ellos cumplieron con su trabajo y adjudicaron los fondos pero particulares y concellos no los han ejecutado en su totalidad. Ante esta situación cabe preguntarse si la excesiva burocracia o el diseño de las líneas de ayuda dificultan su ejecución.

Las áreas con la ejecución más baja: el fomento del parque de alquiler y la regeneración urbana Dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hay dos programas que arrastran mucho más retraso que el resto en cuanto a su ejecución a nivel nacional. Según detalla el Tribunal de Cuentas en su informe, las líneas de ayudas que aún tienen pendientes de justificar más fondos son las destinadas al fomento de la regeneración y renovación urbana y rural y la línea para fomentar el parque de vivienda en alquiler. Así, en el primer caso a fecha de abril de 2024 se habían gastado menos del 40 por ciento de los fondos comprometidos por el Gobierno. Se reservaron 213,4 millones de euros para distribuir entre las comunidades autónomas para acometer actuaciones de regeneración urbana, pero aún están pendientes de gastar 130 millones. El Tribunal de Cuentas advierte que precisamente debido a “la mayor complejidad” en la ejecución de estos programas se ha dado más margen a las comunidades para acometer las actuaciones, de manera que disponen de plazo hasta 2029. La línea destinada a incrementar el parque público de viviendas en alquiler también va con retraso. Solo se gastaron hasta la fecha 58,6 millones de euros del total de 133,2 millones comprometidos a nivel nacional. Es decir, quedan pendientes de gastar todavía el 56 por ciento de los fondos. Tras el COVID se activó también una línea de ayudas para minimizar el impacto económico de los alquileres dotado de 78,9 millones. Sin embargo, cuatro años después aún quedan pendientes de gastar el 53 por ciento de los fondos. Respecto al Plan 2013-2016 se perdieron en España por falta de ejecución el 21 por ciento de las ayudas destinadas al fomento del parque público de viviendas en alquiler (1,3 millones en total) y otros 36,1 millones para rehabilitación (el 21 por ciento de las partidas). No se ejecutaron tampoco 36,6 millones para regeneración urbana (el 16 por ciento del dinero comprometido).

