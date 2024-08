Dos ediles del PP de Betanzos dejan el partido por discrepancias sobre las fiestas

Dos ediles del PP de Betanzos (A Coruña), Manuel Martínez y Pablo Villaverde, comunicaron al partido su decisión de abandonar la formación por discrepar con el grupo municipal en relación a su postura sobre las fiestas de San Roque y la presencia o no en los actos festivos.

En sustitución de la anterior tradición de las reinas de las fiestas, se promovieron los actos en torno a la representación de San Roque, festividad en Betanzos, y con posibilidad de que fueran no solo mujeres. El PP decidió no acudir a los festejos como protesta, algo con lo que no están de acuerdo los dos ediles.