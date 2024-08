Cuatro de cada diez divorcios con menores se resuelven con la custodia compartida

La custodia compartida se disparó en Galicia en los últimos diez años, logrando que cada vez sean menos las madres que asumen en exclusiva la guarda y cuidado de los hijos menores tras el divorcio. El acusado ascenso viene motivado por el cambio de jurisprudencia del Tribunal Supremo en 2013, por el que la tenencia compartida pasó de ser, desde el punto de vista judicial, una medida excepcional a considerarse “normal e incluso deseable”.

Concretamente en 2013, cuando se produjo esta permuta en la interpretación de la ley, en Galicia la custodia compartida se otorgaba únicamente en el 9,9% de los divorcios y separaciones de parejas con hijos menores de edad. Era una proporción mucho menor a la registrada de media en el conjunto de España, que se ubicaba entonces en el 17,9%. Diez años después esta cifra creció hasta suponer el 40% de los casos contabilizados en 2023 en la comunidad.

A pesar del importante crecimiento, Galicia sigue situándose por detrás de la media del Estado, donde el pasado ejercicio la proporción de custodias compartidas concedidas tras el divorcio superó, por primera vez en la serie histórica, a la de las tenencias otorgadas únicamente a las progenitoras. Cabe recordar que en 2022 ya se había producido este “sorpasso” pero únicamente en aquellos divorcios en los que de mutuo acuerdo los cónyuges habían decidido poner punto y final a su relación. No obstante, los datos del año pasado ponen de manifiesto que, incluso litigio mediante, los jueces apuestan cada vez en mayor medida por la tenencia compartida de ambos progenitores siguiendo la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.

No obstante, esto no es siempre así, ya que las casuísticas pueden ser muy variadas. “Hay que tener presente que es fundamental que haya cordialidad entre los padres, pues este régimen exige que haya buena comunicación y respeto entre los progenitores al estar ejerciendo la guarda y custodia de modo conjunto”, explica Noemí Otero, abogada especializada en asuntos de familia.

Así, la ley establece que la guarda compartida no es posible en el caso de que cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la integridad física y moral o la libertad sexual del otro cónyuge, así como de los hijos que convivan con ambos.

Según la letrada, más allá de la jurisprudencia del alto tribunal, existen diferentes causas que explican el auge de la tenencia compartida, como “la incorporación de la mujer al mercado laboral o la mayor implicación personal de los hombres en el cuidado, atención y educación de sus hijos”.

Paralelamente al auge de la custodia compartida, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan cómo la distribución paritaria del pago de la pensión alimenticia se ha disparado también durante la última década. En 2013, únicamente recaía en ambos cónyuges en el 9% de los casos, mientras que el pasado año ya era así en el 26% de los divorcios.

“Es un error común de los progenitores pensar que al establecerse la custodia compartida, no hay que fijar una pensión de alimentos para los menores. Sin embargo, hay casos en los que no se determina ninguna pensión, por lo que cada progenitor se hace cargo de los gastos en los que incurran los menores cuando se encuentren en su compañía, siendo los gastos extraordinarios abonados al 50% por cada uno o en el porcentaje que se haya pactado; y en otros casos se pactan ingresos mensuales en una cuenta bancaria para atender a las necesidades ordinarias de los menores”, zanja Otero.

“Es un derecho del niño y no de los padres tener contacto con mamá y papá”

“A la hora de valorar temas de custodia lo más importante, aunque existan intereses legítimos de cualquiera de los progenitores, es el interés superior del menor, que es lo que debe prevalecer”, explica Lucía Monroy, psicóloga forense que trabaja con la Administración autonómica en la realización de informes periciales demandados por cualquiera de los juzgados de familia de la comunidad. La experta apunta que la custodia compartida es “siempre recomendable”, salvo en casos excepcionales en los que este régimen “pueda suponer una situación de riesgo para ellos” y recuerda que “es un derecho del niño y no de los padres tener contacto con mamá y papá”. Según Monroy, esta figura es positiva no solo para los menores sino también para sus padres: “Una ruptura de pareja no tiene por qué conllevar una ruptura familiar. Estar con ambos progenitores permite que los niños desarrollen un apego seguro y potencia sus capacidades: gestión de las emociones, autoconfianza, autoestima... Son beneficios que redundan en los menores si una separación o un divorcio se llevan de una manera positiva”. En cualquier caso, esto no siempre depende del régimen de custodia que los progenitores hayan acordado o litigado tras la ruptura de la relación. “Hablamos en muchas ocasiones de corresponsabilidad parental, es decir, que ambos progenitores –independientemente de la modalidad de guarda y cuidado– se hagan cargo y quieran participar en todos los aspectos del desarrollo del menor”, sostiene.