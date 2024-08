Galicia registra más de 2.800 denuncias a menores por beber con su ley de alcohol

El Ministerio de Sanidad prepara una ley para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes, pero la Xunta se le adelantó en 13 años, los que lleva en vigor la "Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade". La norma veta todos los tipos de alcohol antes de los 18. Cuando un menor ingiere la sustancia comete una infracción que esa ley tipifica como leve y para la que se contemplan multas que van desde los 601 a los 3.005 euros. Sin embargo, esa amenaza no bastó para disuadir del consumo a al menos 2.800 menores, si se tienen en cuenta todas las denuncias provocadas por ese consumo notificadas durante los últimos 13 años por la Unidad de Policía Adscrita (UPA).

Una de las misiones de estos agentes es controlar el consumo de alcohol y tabaco por menores. En particular, desde que la ley está vigente –marzo de 2011–, el grupo de menores lleva a cabo controles intensivos “sobre todo en lugares de movidas nocturnas”, indican en sus balances, y con el objetivo de evitar el consumo de dichas sustancias por los adolescentes.

Para ello, los agentes montan dispositivos en los que pasan revista a locales de ocio, como bares, pubs y discotecas, pero también a supermercados o tiendas 24 horas, a los que se prohíbe facilitar alcohol antes de los 18 años. Y esa vigilancia incluye intervenir de forma preventiva en las concentraciones de jóvenes en las vías públicas, donde en no pocas ocasiones los menores son “sorprendidos consumiendo”.

Histórico de trece años

Según la estadística recopilada por la UPA, desde que la ley entró en vigor y hasta finales de 2023, las denuncias a menores por consumo por parte de los agentes, facultados para una actividad inspectora, ascenderían a un total de 2.820. Esas denuncias se tramitan ante la Consellería de Sanidade para proseguir con el expediente sancionador, si bien las sanciones pueden conmutarse por la inclusión del infractor en cursos preventivos de carácter formativo o informativo, o de tratamiento, o por trabajos o actividades en beneficio de la comunidad, lo que puede ahorrarle a los bolsillos de las familias un desembolso que puede llegar a 3.005 euros atendiendo a la gravedad de la infracción, la naturaleza de los perjuicios causados, el riesgo para la salud y la intencionalidad o reiteración en la conducta.

La futura legislación estatal, que también acepta canjear la sanción por medidas “reeducadoras o rehabilitadoras”, penaliza estas conductas de forma menos severa, al saldarlas con un apercibimiento o una multa de 60 a 600 euros de máximo. Mientras, en la legislación que prepara la Xunta para abordar las adicciones de forma integral, incluyendo las pantallas o las bebidas energéticas, se fija ya que la sanción por ser cazado bebiendo en un botellón será de 1.800 euros.

Infracciones a la baja

Con todo, las denuncias por consumo han ido menguando con los años. Desde 2017, cuando alcanzaron su punto máximo, con 406 casos, mantienen un descenso que solo se interrumpió en 2023, cuando se registraron 51 denuncias, una octava parte.

Los más de 7.000 dispositivos que los agentes de la UPA desplegaron estos años para supervisar el cumplimiento de la ley gallega de prevención del alcohol en menores supusieron también más de 42.000 establecimientos inspeccionados. De ese lado de la ecuación –el de los locales que venden o que permiten beber, por ejemplo– las denuncias rozan entre 2011 y 2023 las 2.530.

La norma estatal conviviría con la autonómica y prevalecería en caso de contradicción Aunque la normativa estatal bebe de las autonómicas y, de hecho, hay puntos en los que coincide con la actual legislación gallega en materia de alcohol y menores o con la que está preparando la Xunta para actualizarla, ambas difieren en la cuantía de las sanciones leves o hasta dónde llega el desembolso en el caso de las graves. En Galicia, las multas por las infracciones leves –como puede ser consumir, en caso de un menor– pueden llegar a 3.005 euros, cinco veces más que lo que recoge el anteproyecto, mientras las graves van hasta 15.025 euros, frente a los 30.000 fijados en la nueva normativa estatal. La cuestión es qué ocurrirá cuando la ley estatal se apruebe –si lo hace, porque no es la primera vez que una norma para prevenir el consumo en menores se queda en anteproyecto–, qué normativa prevalecerá en esos ámbitos. Aunque desde el Ministerio de Sanidad apuntan que en la fase de anteproyecto ese aspecto “no está delimitado todavía”, desde la Consellería de Sanidade indican al respecto que el texto de la normativa estatal sometido a información pública recoge que se trata de una “legislación básica” y por ello “la normativa autonómica se seguirá aplicando en lo que no contradiga la ley estatal”. “En caso contrario”, añaden, “se aplicaría la normativa estatal, una vez esta entre en vigor”.

