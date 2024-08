El SUP de A Coruña se desvincula del acuerdo con Desokupa: "Hemos sentido vergüenza al ver las noticias"

"Hemos sentido vergüenza al ver las noticias sobre el acuerdo firmado por la Comisión Ejecutiva Nacional". El comité provincial de A Coruña del Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha desmarcado de forma tajante del acuerdo que la Ejecutiva del sindicato ha rubricado hace pocos días con la empresa Desokupa, especializada en desahucios extrajudiciales y vinculada a la extrema derecha, para la formación en defensa perosnal de afiliados.

Una decisión que generó posturas encontradas en el seno de la organización. La delegación coruñesa se ha desmarcado de la decisión de forma contundente: "Ni lo compartimos, ni lo entendemos, ni lo impartiremos", zanja el secretario general del SUP en A Coruña, Marcos Franco.

La central coruñesa avanza que no va a "organizar, promover, publicitar, anotar" el curso en la provincia. "Si de nosotros depende, que de hecho depende, no lo impartiremos", incide Franco. Se unen así a delegaciones como la de Euskadi, cuyo secretario de organización dimitió ayer apelando a la "deriva ultra" del sindicato. En términos similares se expresan los afiliados coruñeses, que aseguran sentirse "a la deriva" y denuncian que el apoyo a la decisión es nulo. "No hemos recibido ninguna llamada a favor del acuerdo, al contrario, críticas y más críticas", relatan.

El portavoz coruñés reivindica que el sindicato dispone de "personal sobradamente preparado para formarnos", entre los que figuran efectivos de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que imparten formación y experiencia acreditadas en campos como la reducción de personas agresivas, la progresión en inmuebles, entradas y registros y en materia jurídica.

Desde el Sindicato denuncian que, si bien desde la Dirección General "se facilita muy poca formación", la central sindical es capaz de suplirla con personal cualificado para ello. "Se nos da poca formación y se nos ningunea bastante, pero los sindicatos suplimos esa carencia preparando cursos, dándoselos a los afiliados. Tenemos un acuerdo con la Academia Galega de Seguridade Pública con la que damos cursos de intervención, de tiro, para personal de toda Galicia", señala Marcos Franco. "No queremos que se nos vincule con nadie, independientemente de la ideología, porque no es necesario".

Dimisión

El comité provincial ha solicitado la dimisión de la Secretaría General del SUP y la convocatoria de un congreso extraordinario antes de que acabe el año. Piden asimismo una "reflexión" sobre la misión del sindicato, e instan a "no olvidar nuestros orígenes, de nuestros compañeros ya jubilados, que reivindicaban y consiguieron mejoras para nuestro colectivo", recuerdan. "No vale que algunos se apoltronen en las liberaciones y ponerse de perfil", aseveran.

Los afiliados piden un "cambio de rumbo y un cambio de caras" en una dirección sindical que, alegan, se está "alejando de los objetivos que nos preocupan", como es la jubilación digna, la equiparación salarial y las mismas retribuciones que las policías autonómicas.