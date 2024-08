Tres intoxicados en A Coruña por la quema de un contenedor: “Estalló la persiana”

El conflicto que afecta a la recogida de basura en A Coruña, iniciado el pasado 24 de junio, subió un peldaño de tensión durante la madrugada del viernes. A comienzos de julio ya se detectaron los primeros incendios de contenedores en las calles, pero el registrado en el barrio de Monte Alto provocó la intoxicación de tres personas, entre ellas una madre y su hija, algo que no se había producido hasta ahora.

La radiación térmica llegó a las ventanas de los dos edificios en cuya entrada se situaba el contenedor. “Me estallaron los cristales y las persianas. Si llego a estar durmiendo profundamente y no me entero, no sé lo que pudiera haber pasado”, explicaba ayer Sofía No, vecina del primer piso de uno de los edificio afectados, situado en la calle Ramón Cueto. En el inmueble anexo residían las tres personas que resultaron intoxicadas.

Los incendios de contenedores se han reproducido por toda la ciudad desde comienzos de julio, obligando al concello dirigido por la socialista Inés Rey a contratar una empresa externa para recoger los desechos después de que el comité de trabajadores de la empresa concesionaria, copado por el sindicato mayoritario, iniciase una huelga. Esa organización sindical, STL, se encuentra bajo la lupa de la justicia, pues su líder es investigado por presuntas mordidas a cambio de contratar empleados.

Ante el “grave peligro para la salubridad” ocasionada por la acumulación de basura en la calle, el ayuntamiento decidió ayer extender la situación de emergencia sanitaria a toda la urbe, pues la decretada el pasado 22 de julio se limitaba a 325 puntos.

La medida obligará a contratar a 22 personas en el servicio encargado a Valoriza, la empresa de refuerzo con la que el concello pretendía paliar los efectos del paro de la plantilla de Prezero, la concesionaria.

La extensión de la emergencia sanitaria está amparada por un informe del Servicio de Medio Ambiente del 1 de agosto, en el que se señala que “la contratación de emergencia realizada no está siendo suficiente para conseguir eliminar los puntos críticos de grave acumulación de residuos”. El mismo informe remarca que se está produciendo una “notoria agravación” de la situación en la que los medios contratados a Valoriza son “insuficientes” para atajar los peligros para la salubridad que provocan los nuevos puntos de acumulación de residuos.

El jueves, la empresa contratada para paliar esta situación recogió 70 toneladas de desperdicios.