Al menos 130 ayuntamientos deben realizar ajustes este año para cuadrar sus cuentas

Durante este año, al menos 130 ayuntamientos gallegos deberán realizar ajustes contables para cuadrar sus balances y así cumplir las reglas fiscales cuya suspensión se levanta tras la prórroga vinculada al COVID-19 y que obligan a contar con superávit al final de este ejercicio. Esa cifra representa los concellos que durante el año 2023 necesitaron financiación adicional, es decir, deuda para cubrir sus gastos, según el balance provisional que ha revelado el Ministerio de Hacienda. De no modificar su situación, se arriesgan a sufrir sanciones por parte de este departamento, que los forzará a elaborar planes de recortes si mantienen su balance.

La situación económica de las entidades locales gallegas resulta, en términos generales, positiva, a pesar de la reclamación por parte de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) de abordar un nuevo sistema de financiación que les permita asumir costes que se han ido encareciendo, como el servicio de ayuda a domicilio.

Hacienda informó a los concellos y diputaciones que este año se reactivarán las reglas fiscales, aunque será en 2025 cuando se apliquen al 100%. Deberán concluir el presente ejercicio con un superávit del 0,2%, porcentaje que será del 0,1% en 2025 y del 0,2% otra vez en 2026, mientras que el conjunto de las administraciones públicas se guiará por un déficit del 3% este año, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

Calendario

Sin embargo, la reactivación de estas restricciones no afectará al gasto durante este año del superávit de 2023 en el caso de los municipios que lo hayan presentado, que es la mayoría. Ese excedente puede destinarse a las partidas que cada entidad decida, algo que no sucederá a partir del año que viene con el excedente obligado en las cuentas de este ejercicio. A partir de 2025, se primará la amortización de deuda financiera y el déficit excedente podrá gastarse en inversiones “financieramente sostenibles”, aquellas que no comprometen gasto futuro, como mejoras en el alcantarillado o el sistema de iluminación.

Esas restricciones derivan de la anterior crisis financiera, que estalló a finales de 2008 con la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers, que causó una recesión económica mundial. Con España al borde del rescate y de la intervención plena de su economía, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) pactó primero con el PSOE una reforma exprés de la Constitución para primar el pago de intereses de deuda y así calmar a los mercados y lograr liquidez para financiar los servicios públicos. Luego, a instancias de la troika y los hombres de negro, impulsó en 2012 la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que entró en vigor un año después. Esta blindaba el pago de deuda, imponía cómo aplicar ajustes a las administraciones más deficitarias e incluso preveía una intervención de sus cuentas.

La pandemia de COVID forzó en 2020 un cambio de paradigma y la Unión Europea apostó por insuflar recursos públicos en lugar de aplicar severos recortes. En ese contexto, decidió suspender la aplicación de las reglas fiscales, que establecen un máximo del incremento de gasto público –vinculado al crecimiento de la economía– y fija un calendario para presentar superávit.

Esa congelación fue aprovechada en 2022 por 165 consistorios gallegos, que incurrieron en déficit. Un año después, ese dato alcanza, al menos, los 130, pues carece de información de 56 de los 313 municipios de la comunidad, según el balance revelado hace unos días por el departamento dirigido por María Jesús Montero.

La provincia de Pontevedra registra 22 concellos incumplidores, por 39 de Ourense, 34 de Lugo y 36 de A Coruña. En cifras totales, Lugo fue el que más financiación extra necesitó con 14,5 millones, seguida de Arteixo con 11; y Ourense, con 6,3. En el caso pontevedrés, destacan, Poio y A Estrada con 3,2 millones, así como O Porriño con 2,6. Las ciudades de Vigo, Pontevedra, A Coruña, Ferrol y Santiago ofrecieron capacidad suficiente para cubrir sus gastos con sus ingresos.

Suscríbete para seguir leyendo