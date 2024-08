Las piscinas, al alza: ya son casi 43.000 registradas en el Catastro

Los chapuzones de piscina continúan al alza, a juzgar por el aumento del 7% de las construidas en 2024 en Galicia: ya son casi 43.000 en esta comunidad con 1.500 kilómetros de costa, según los últimos datos del Catastro. Detrás de este porcentaje se esconde que estas albercas de agua dulce o cloración salina –última tendencia– crecieron en casi 2.600 con respecto a las registradas el primer semestre del año 2023. Pasaron de ser 40.791 piscinas las que refrescaban a los gallegos el año pasado a las 42.935 en la actualidad.

O, lo que es lo mismo, se habrían gastado unos 52 millones de euros en un año en la construcción de estas instalaciones, ya que el coste medio para una piscina familiar de entre 6 y 8 metros de vaso va entre los 18.000 y os 24.000 euros, aseguran fuentes del sector consultadas.

Entrando al detalle, las zonas residenciales, costeras y con más días de calor ostentan el podio con el mayor número de estas infraestructuras acuáticas. Así, las piscinas ubicadas en Pontevedra ya superan en casi dos mil a las de A Coruña y Lugo juntas. Solo en piscinas descubiertas –las que normalmente se relacionan con el recreo–, Pontevedra registra 18.240, con Vigo a la cabeza; seguida de A Coruña, con 12.815, con Oleiros en el top ten, y por delante de Ourense, con 6.386 piscinas. Por último se situaría Lugo con una cifra muy inferior, 3.547. Los datos se basan en las declaradas el Catastro Inmobiliario –registro dependiente del Ministerio de Hacienda–, con datos actualizados en 2024.

En términos absolutos es Vigo la ciudad que capitaliza el mayor número de piscinas de Galicia –con 2.639 instalaciones acuáticas al aire libre y un centenar cubiertas de las que muchas son de uso colectivo–, seguida del municipio coruñés de Oleiros que registra 1.853, así como de Nigrán, que también cuenta con 1.386, y de Ourense, donde se ubican 908. Otros como Gondomar, con 876, Pontevedra, con 843 y Tomiño, con 822 continúan la estela. Lugo capital también despunta con 793 piscinas declaradas.

Sin embargo, al observar los datos del Catastro de forma proporcional a la población, los municipios que tienen más piscinas por persona se hallan en la periferia de Ourense. Allí donde el termómetro llega más alto en verano y las olas de calor son más frecuentes, se registran más construcciones, como es el caso de Pereiro de Aguiar, limítrofe a la capital y de talante residencial, donde se ubican 700.

Volviendo al citado binomio de piscinas y clima, las tornas cambian de provincia si de lo que hablamos es de piscinas cubiertas: A Coruña, con 1.010, registra el doble que Pontevedra, donde existen 501. Muy por detrás, Lugo declara 235 en su territorio y Ourense, 201 en la provincia. En total, ascienden a casi dos mil (1.947). Aunque el Catastro contabiliza en este apartado también la práctica totalidad de las de carácter municipal –y públicas– vinculadas a usos deportivos y al aprendizaje de natación, también ha crecido el número de viviendas particulares que apuestan por una piscina cubierta que garantice los baños a pesar del color de las nubes. Tanto es así que desde 2023 han crecido en un centenar, desde 1.842 instalaciones.

Cambio en la demanda

Aparentemente, de las piscinas que llenan Galicia en la actualidad, la práctica mayoría son para uso recreativo particular, ya que las piscinas cubiertas representan una ínfima parte.

Aunque el bum de las piscinas arrancó en Galicia en plena pandemia y “la demanda sigue siendo alta”, las características de las instalaciones han cambiado. Así lo asegura el responsable de la empresa Multiocio Galicia, Carlos Vilas. Mientras la búsqueda prioritaria en 2021 era un terreno o una casa donde construirla, ahora, la mayor demanda llega de mano de promotores inmobiliarios o comunidades de propietarios, que quieren edificar chalés o urbanizaciones de pareados o adosados, en las que "el mayor atractivo es la piscina" –ya sea individual, en cada vivienda, o colectiva–. “Entre las razones está que la piscina colectiva es menos costosa también en el mantenimiento y que los propietarios valoran más tener vecinos”, señala Vilas.

De hecho, el sueño de una casa o una finca con piscina que germinó durante el COVID y que ya provocó un bum de demandas en 2021 –ese año se registraron 1.936 piscinas más en nuestra comunidad–, continúa e incluso se agranda en número. Luego también batió récords en el verano de 2022: un 27 % más de altas, hasta 2.471 en municipios gallegos.

La polémica ese año llegaba de mano de la prealerta por sequía, que impedía en algunos municipios a través de ordenanzas municipales, que esos recintos particulares captasen agua para echar a andar por primera vez sus piscinas enganchados a la red pública. Además de la cantidad de agua que se necesita para llenarlas o mantenerlas, la depuración que implican la mayoría de las piscinas de obra requiere de consumo eléctrico.

El número de estas instalaciones no se ha inflado por algún tipo de inspección o campaña de revisión, advierten fuentes ministeriales consultadas: “Es importante aclarar que esta piscinas son las dada de alta, pero no significa que haya sido por un proceso de regularización. Es decir, no puede deducirse que no estaban declaradas y se han regularizado posteriormente. Son las dadas de alta”, aclaran.

En lo que respecta a los costes de construcción y dependiendo del tipo de piscina, también matizan que a veces hay que sumar otros costes como tasas municipales, el proyecto de construcción y la licencia de obras que rondarán unos 2.000 euros más. Si además se instala una ducha de exterior y se acondiciona toda la zona que rodea el área de la piscina, el presupuesto superará los 20.000 euros.

No obstante el auge de las piscinas prefabricadas –que solo requieren de una excavación– también se debe a que cuestan una media de un 30% menos que las de obra. Así, su precio medio es de entre 8.000 y 10.000 euros. Asimismo, en esta información no se contabilizan las piscinas desmontables, que suelen estar construidas en PVC, madera y acero galvanizado, porque no requieren de alta en el Catastro.

Suscríbete para seguir leyendo