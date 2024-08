Los alumnos con discapacidad registrados en centros públicos ascienden a más de 7.500

¿Cuántos alumnos con necesidades educativas especiales y discapacidad estudian en Infantil y Primaria en el más de millar de centros públicos en Galicia? Esta respuesta adquiere importancia capital a partir del próximo curso 2024/25. Y la razón está en uno de los puntos del pacto educativo sellado por la Administración este año (Acordo para a Mellora do Sistema Educativo de Galicia) y que fija lo siguiente: para computar el número de puestos escolares se contará como dos plazas cada alumno con discapacidad reconocida igual o superior al 33% e inferior al 65%, o con un grado I de dependencia, o con un trastorno grave de conducta; y computarán como tres los escolares con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o con el nivel II o III de dependencia.

Es decir, a efectos del número total de estudiantes por clase, estos alumnos valen el doble o el triple para garantizar una atención óptima a sus necesidades educativas y que esta no esté reñida con el ritmo de aprendizaje del resto de la clase.

Pues bien, directivos de centros consultados y sindicatos presentes en la Mesa Sectorial Docente que firmó el acuerdo constatan lo siguiente: la cifra de alumnos con discapacidad se valoró en las negociaciones en septiembre de 2023 en unos 2.400 estudiantes. Pues bien, en mayo de este año y después de que en los CEIP fueran conscientes de la importancia de actualizar el dato, este creció hasta más de 7.500.

Se trata de un sistema interno que se utiliza en Educación, llamado XADE. “Hay que meter los datos en el sistema con un certificado digital y otros documentos que lo avalan”, explica el presidente de la Federación Galega de Directivos de Centros de Ensino Público (Fegadicep), Francisco Lires, sobre el procedimiento. También asegura haber asistido a una reunión en la que se citó esa cifra.

Por contra, la Consellería de Educación, consulta al respecto, duda sobre su veracidad a nivel estadístico: “El XADE es un sistema administrativo de gestión entre los centros educativos, de manera individual, y la Consellería. Pero no tiene criterios ni una sistemática que permitan emplearlo como fuente estadística, por lo que no podemos confirmar ese dato. En todo caso, un caso de necesidades educativas especiales no se identifica por que un centro cargue una información en XADE, sino que intervienen otros procedimientos y agentes como Inspección Educativa o los Equipos de Orientación Específica para su correcta evaluación y atención, así como los certificados pertinentes emitidos por los organismos oficiales correspondientes”, añaden.

Datos del XADE y de Política Social

De todos modos, el dato es prácticamente idéntico –o al menos muy coincidente– que el que consta en Política Social. A cierre del año pasado, el censo de población con discapacidad rozaba los 2.500 entre 0 y 6 años (concretamente eran 2.493) mientras que de 7 a 15 años ascendían a 7.531. Y, de ellos, la inmensa mayoría de los alumnos con discapacidad reconocida están en la enseñanza pública. Aún así, docentes consultados aseguran que “los datos son totalmente fiables, porque son recogidos directamente de esa aplicación. y ningún director va a introducir datos de un alumno en el sistema si aún no tiene la discapacidad acreditada”. También, que los centros concertados y privados no están obligados a usar ese sistema.

Si la cifra triplica el número inicialmente contemplado, las necesidades educativas –tanto a nivel de profesorado como de aulas que deberían de desdoblarse– son sensiblemente superiores. Así lo estima el presidente del sindicato educativo Anpe Galicia, Julio Díaz, que cree que “los 140 docentes más con los que se reforzó en Galicia la Educación Primaria y 250 de Secundaria están lejos de los necesarios”, para cumplir el acuerdo.

Suscríbete para seguir leyendo