Sanidad propone en una nueva ley pruebas de alcoholemia en lugares donde esté vetado beber

En 2016, la ministra de Sanidad de entonces, Dolors Montserrat, trasladaba al Congreso su deseo de promover una ley de prevención del consumo de alcohol en menores de edad. Antes había puesto sobre la mesa esa necesidad una predecesora, Ana Mato, y ya lo había intentado previamente Elena Salgado, y no fue la primera.

En el ínterin, comunidades como Galicia hicieron los deberes por su cuenta. De hecho, la Xunta trabaja en una actualización de la ley de 2010 mientras el actual Gobierno central da el primer paso para contar con una normativa estatal que plantea desde facultar a las fuerzas y cuerpos de seguridad para realizar pruebas de alcoholemia “en lugares y circunstancias específicas” donde el consumo de alcohol esté prohibido –como en las llamadas discotecas “light”– a restricciones en la publicidad, vetando alusiones a “mejora del rendimiento físico, el éxito social o sexual” o el recurso a expresiones como “consumo responsable” o “moderado” por entender que pueden “confundir” a los menores.

Así figura en el anteproyecto de ley de alcohol y menores que el Ministerio de Sanidad dirigido por Mónica García presentó ayer al Consejo de Ministros. Tras recibir luz verde del Gobierno, inicia un largo camino que debe pasar por trámites audiencia e información pública y de recabar informes del resto de ministerios y de organismos con competencias en la materia, además de un proceso de escucha con entidades cuyos fines puedan verse afectados por la normativa antes de volver al Ejecutivo para aprobarlo como proyecto de ley e iniciar su tramitación parlamentaria.

Un abordaje integral

El departamento que dirige Mónica García, cuya titular proclama que “no existe cantidad de consumo que no tenga riesgo ni la buena dosis de alcohol, y mucho menos para los menores” porque, incide el Ministerio, “aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta negativamente al desarrollo cerebral”, pretende que la ley actúe en todos los frentes, como reclaman los expertos: el familiar, el educativo, el sociosanitario y hasta el urbanístico, planteando la posibilidad de que las administraciones valoren autorizar o no establecimientos en función de la cercanía a centros de menores o a los que estos asistan.

Dónde no se puede consumir

El anteproyecto normativo fija claros límites a dónde se puede consumir, quedando vetado el alcohol para todos, adultos incluidos, en centros docentes no universitarios, de protección de menores o “centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para menores”. Así, no estaría permitido el consumo en discotecas “light”, pero sí en un partido de adultos, aun con menores presentes.

Sanidad plantea que los agentes “podrán realizar pruebas de alcoholemia”, con métodos no invasivos, “en lugares y circunstancias específicas donde el consumo de alcohol esté prohibido”. Si es un menor el cazado, podrá evitar la multa con un programa preventivo de sensibilización.

Restricciones a la venta

Se prohíbe asimismo la venta ambulante y sin licencia de alcohol o en establecimientos dedicados sobre todo a productos para menores; si se distribuye mediante máquinas automáticas, deben incorporar dispositivos que impidan el consumo por menores y, en los autoservicios, las bebidas quedarían restringidas a un espacio concreto y separado de los productos para menores.

También se limita el lugar en el que se puede emplazar publicidad, que queda exiliada de la vía pública y lugares visibles desde la misma y prohibida en un perímetro de 200 metros lineales de lugares frecuentados por chavales. Además, se prohíbe utilizar en los anuncios a menores de 21 años o personajes cuya popularidad se vincule a menores.

Entre otras medidas clave, Sanidad refiere el desarrollo de protocolos para detectar el consumo de alcohol en menores desde el ámbito sociosanitario –como el plan que se pilotó en centros de salud gallegos antes del COVID– o la incorporación de contenidos sobre prevención del consumo de alcohol en las aulas y en la formación de los profesores.

El Gobierno pretende reunir en una norma las legislaciones autonómicas “dispersas”, pero respetando las competencias. En el caso de Galicia, la Xunta espera remitir al Parlamento este año, tras reiniciar el proceso que las elecciones de febrero interrumpieron, un proyecto normativo propio para abordar la prevención de adicciones en los menores que incluye también la prohibición del consumo de bebidas energéticas por parte del colectivo y el uso de vapeadores.

Uno de cada cinco jóvenes gallegos participa en botellones y 37.000 consumen alcohol El consumo de alcohol es el factor de riesgo más prevalente en Galicia, advierte la Consellería de Sanidade en la encuesta sobre las conductas de riesgo para la salud entre la población. Ese mismo sondeo, realizado el pasado año entre casi 8.000 gallegos con tarjeta sanitaria, revela que, entre los jóvenes en particular, es una sustancia muy extendida. En la franja de población con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, la encuesta detecta que seis de cada diez jóvenes admiten el consumo de alcohol en el último mes. En esa conducta no se perciben diferencias entre chicos y chicas, pero sí se puede constatar que el consumo va a más con la edad: entre los 16 y 17 años, todavía siendo menores de edad y tenerlo prohibido, reconoce el consumo un tercio de jóvenes y pasa a rozar el 70 por ciento al ascender en la edad a entre 21 y 24 años. Pero no se trata solo de consumir, sino de dónde. El 94 por ciento de estudiantes gallegos de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años percibe que es “fácil” o “muy fácil” conseguir alcohol –como revela la encuesta estatal ESTUDES de 2021– y uno de los ámbitos donde está accesible es el botellón. Uno de cada cinco gallegos de 16 a 24 años reconoció haber participado en alguno de esos encuentros en las cuatro semanas anteriores a la entrevista y, de ellos, nueve de cada diez consumieron allí alguna bebida con alcohol. En global, explica Sanidade, el 18 por ciento de los jóvenes gallegos consumieron alcohol en esos contextos en el último mes, lo que se traduciría, en números absolutos, en más de 37.000. En la legislación que prepara la Xunta, se contempla como infracción grave que los concellos permitan la celebración de botellones en sus términos municipales. En esos contextos los expertos advierten que suele producirse un consumo en atracón. La encuesta del Sergas revela que el 13% de jóvenes practica ese tipo de ingesta, el doble los chicos que las chicas.

