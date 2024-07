Directivos y sindicatos denuncian que se incumplirán ratios por aula con los alumnos con discapacidad

Los equipos directivos de centenares de colegios están a tope a pocos días de llegar agosto. Al complejo trabajo de cuadrar los horarios del profesorado –que este año ya afrontó una reducción de la jornada lectiva–, se suma la tarea de cumplir la ratio de 20 alumnos como máximo que se estrenará para 4º de Educación Infantil en septiembre, en vez de 25, así como de habilitar espacios en caso de que haya desdoblamiento de aulas. Para el resto de los cursos, el Acordo para a Mellora do Sistema Educativo de Galicia fijó no cubrir las vacantes hasta las 25 plazas. Ya no se ofrecieron matrículas en clases de 22 a 24 alumnos, por ejemplo.

Pues bien, directores de la zona de Salvaterra de Miño y Ferrolterra –después de otros que ya lo hicieron en el Deza– ponen la voz de alarma al confirmarles “que se incumplirán los criterios”; es decir, que no habrá desdoblamiento de aulas o la dotación de un docente a mayores en sus centros. Se trata principalmente de casos relativos a alumnos con necesidades educativas especiales y con discapacidad, que pasan a contar el doble o el triple (si superan el 33% o el 66% de discapacidad, se contabilizan como dos alumnos o tres) a efectos del número total de estudiantes por clase.

Algunos directivos preveían que se desdoblasen aulas al coincidir alumnado con estas características. Concretamente, según señala el presidente del sindicato educativo Anpe Galicia, Julio Díaz, entre los casos en Pontevedra, está el del CEIP Felipe de Borbón, donde se registran dos grupos con más de 25 alumnos en los que existen estudiantes con discapacidad y en los que no se contempla –al menos, de momento– más profesores para el próximo curso.

Sin embargo, la Consellería de Educación consultada al respecto, asegura que las mejoras se van a cumplir ya este año, “incluso ampliando las inicialmente previstas”. “Solo estaba previsto comenzar en 4º de Infantil, pero ya se aplicará también en Primaria, “tanto con desdobles como con la dotación del profesorado en función del caso”, indican. “Todas las medidas del acuerdo están en marcha. Las primeras comenzaron a cumplirse el 1 de enero, con los incrementos salariales, y el resto se activaron ya para comenzar a ser efectivas el 1 de septiembre, incluidos aspectos como las ratios, el horario lectivo o la reducción de la burocracia”, aseguran.

Progresivo

Aún así, subraya que “las ratios se van a aplicar de manera progresiva y proporcionada”. También señala Educación que “el cumplimiento del acuerdo no se puede evaluar a 29 de julio, cuando restan prácticamente siete semanas para el inicio del curso. Los equipos técnicos de la Consellería no dejan de trabajar en verano para que la organización del curso sea cómo corresponde el próximo 11 de septiembre”, añaden.

Sin embargo, los 140 docentes más con los que se reforzó en Galicia la Educación Primaria y 250 de Secundaria están lejos de los necesarios, según el sindicato Anpe, para cumplir el acuerdo. El PSdeG denunció también “el incumplimiento” de ratios el próximo curso e instó a la Xunta “a paliar la falta de recursos humanos en la enseñanza pública”. Del mismo modo, el secretario nacional de la CIG-Ensino, Suso Bermello, criticó que esa cobertura con los datos actuales “no se está haciendo” y prevé que, “si se hace, será en septiembre tras las protestas o denuncias de las familias”. Esta situación, se extiende, según Bermello, a las aulas mixtas de los colegios rurales agrupados. El director del CEIP Plurilingüe de A Pobra de Brollón, Pablo Camarero, considera que afrontan “un problema grave” puesto que prevé que, con los tres especialistas actuales y dos profesores de apoyo compartidos con otros centros, no les dará para cubrir todas las horas docentes necesarias. Cree necesario un refuerzo docente para los 32 alumnos de Primaria, que comparten asignaturas en varios cursos.

El presidente de la Federación Galega de Directivos de Centros de Ensino Público (Fegadicep), Francisco Lires, asegura que “el acuerdo en su momento, o no fue bien explicado, o llevó a equívoco”. Asegura el responsable de Fegadicep que la inclusión del cómputo de los alumnos con necesidades educativas y discapacidad, “supondrían una reorganización total del mapa escolar, porque cada día son más y ya representan el 10% del alumnado.

La Consellería de Educación asegura que es un acuerdo sin precedentes “que avanza de manera progresiva y proporcional”, “como estaba previsto, lo que garantiza su correcta aplicación”. También que permite “mantener 900 aulas abiertas en los próximos tres cursos a pesar de la caída de la natalidad.” “También alude a la subida salarial aprobada para los maestros, que este año supone 14 millones más.

