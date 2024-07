La gestión de la basura por los concellos es deficitaria: pierden 37 millones al año

A partir de abril de 2025 los concellos deben adaptar su tasa de la basura al “coste real” del servicio. Así lo estipula la Ley de Residuos y Suelos Contaminados impulsada por el Gobierno que daba a las entidades locales un plazo de tres años para ajustar sus tarifas “al coste real directo o indirecto de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento” de los desechos. Y esto supondrá un encarecimiento del recibo que pagan los ciudadanos pues en la actualidad la gestión de los residuos por parte de los ayuntamientos gallegos es deficitaria. Gastan 150 millones de euros anuales pero solo recuperan vía ingresos 113 millones. Es decir, el desfase asciende a 37 millones de euros anuales.

Esto significa que para equilibrar gastos e ingresos los municipios de Galicia deberán elevar su recaudación un 32 por ciento subiendo los recibos de la basura que cobran a los ciudadanos. En todo caso, el impacto final dependerá de cada ayuntamiento pues existe mucha heterogeneidad. Puede haber concellos que no tengan déficit y, por lo tanto, no tengan que modificar su tasa de basura. Pero hay otros ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, que cobran a sus vecinos una cantidad simbólica o muy por debajo del coste real porque prefieren asumir el servicio con cargo a las arcas públicas y no repercutirlo a los ciudadanos. Estos consistorios sí tendrán que acometer una revisión profunda de sus tarifas para evitar que su gestión sea deficitaria.

Y el plazo se agota, pues disponen de menos de un año. La Ley de Residuos fija la obligación de establecer una tasa o prestación patrimonial específica, diferenciada –no podrá estar integrada en otros recibos como el del agua o el IBI– y “no deficitaria” que “permita implantar sistemas de pago por generación” y que “refleje el coste real, directo o indirecto” de la gestión de los residuos.

Desequilibrio

Un estudio de la Fundación Ent, una consultora especializada en medio ambiente y sostenibilidad, analiza los datos de las liquidaciones presupuestarias municipales publicadas por el Ministerio de Hacienda correspondientes a 2021. En España las entidades municipales recaudaron por la recogida y tratamiento de basuras un total de 2.079 millones pero los gastos ascendieron a 2.894 millones. Es decir, en el conjunto nacional el déficit es del 40 por ciento.

Pero la situación es dispar por comunidades. Con la salvedad de País Vasco y Navarra, que por su régimen foral no entregan datos al Ministerio de Hacienda, el servicio de basuras es deficitario en ocho comunidades autónomas.

En otras siete no existe déficit en el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Es el caso de Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja.

El impacto de la aplicación de la ley que obliga a revisar las tasas de basura se concentrará, por tanto, en comunidades como Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Galicia donde los ingresos se sitúan por debajo del coste real de prestar el servicio.

Y esta exigencia de adaptar las tarifas que se cobran por la gestión de los residuos para que no sean “deficitarias” coincide con la decisión de Sogama de subir el canon de la basura, una medida que afecta a 118 ayuntamientos que hasta ahora disfrutaban de una bonificación y que ahora deberán pagar un 15 por ciento más por enviar sus residuos al complejo medioambiental de Cerceda.

Los números rojos en las cuentas de Sogama del año pasado han forzado a la sociedad a incrementar lo que cobra a los ayuntamientos y estos a su vez tendrán que repercutirlo en los ciudadanos a partir de abril de 2025 para cumplir con la Ley de Residuos.

Pero además de obligar a los concellos a aplicar unas tarifas que garanticen que se cubre el coste real del servicio estos deberán implementar también el pago por generación. La idea es que quien más basura genere pague más, al tiempo que se fomenten buenas prácticas medioambientales como el reciclaje.

Los ayuntamientos carecen aún de ordenanzas adaptadas a la nueva legislación Menos residuos, recogida separada y más reciclaje, además de tarifas adaptadas al coste real del servicio. La Ley de Residuos aprobada en abril de 2022 establece objetivos concretos que deberán cumplir los ayuntamientos y el instrumento para implantar estas metas son las ordenanzas municipales. Sin embargo, dos años y medio después de aprobarse esta ley los concellos aún no han hecho los deberes. Un trabajo de investigación realizado por J. José Pernas e Itziar Sobrino de la Universidade de A Coruña sondeó 980 municipios de toda España y comprobó que la mayoría de las ordenanzas de basuras aún no estaban adaptadas a la nueva legislación. Según detallan, en comunidades como Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha o La Rioja no han encontrado ningún ayuntamiento que tenga aprobada o modificada su normativa para adaptarla a la nueva Ley de Residuos. Desde la Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) se ha aprobado una ordenanza tipo para que sirva de referencia a los consistorios y ayudarlos así a cumplir la ley. Y desde la Xunta se creará una oficina de asesoramiento para ayudar a los concellos a elaborar estas normativas municipales.

