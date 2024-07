La frontera invisible de la política

El reciente anuncio de la retirada de Joe Biden pone el foco en la edad de los políticos. Aunque en su caso pesó más su estado de salud que sus 81 años, la realidad es que no abundan los servidores públicos en activo más allá de los 80. Aunque siempre hay excepciones. Y más en Galicia, que es líder nacional en longevidad

“La política me gusta y me sigue interesando, pero acepto la realidad y sé que no se puede hacer gran cosa con casi 90 años”. Eran palabras pronunciadas hace poco más de un año por José Manuel Romay Beccaría, histórico del Partido Popular que lo fue casi todo a nivel local, provincial, autonómico y estatal. El de Betanzos es quizás el mejor ejemplo de esa longevidad en la vida pública. De hecho, él presidió el Consejo de Estado hasta los 84 años.

El pasado enero cumplió los 90, edad con la que todavía es presidente de honor del PPdeG y de la Fundación Alfredo Brañas, el laboratorio de ideas del partido en Galicia. Es cierto que son puestos simbólicos, pero certifican que el padrino político de Feijóo continúa activo en política, como cuando en mayo de 2023 cerró la lista municipal del PP en A Coruña. “No estoy para grandes mítines, pero sí para acompañar en algún acto”, afirmó entonces. La última vez que asistió a un gran acto público fue hace poco, en abril, en la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente en Bonaval.

Frente a él es imposible olvidar a uno de sus grandes antagonistas políticos, Xosé Manuel Beiras. En el currículum del histórico líder nacionalista no figura hoy ningún cargo orgánico ni institucional más allá de formar parte “de manera simbólica” de la Comisión Permanente de Anova, según detalla su delfín Martiño Noriega. Pero eso no impide que Beiras sea hoy un político cien por cien activo. Sin ir más lejos, días atrás portó la pancarta de Anova en la manifestación del Día da Patria del BNG, donde hizo declaraciones que confirmaron que su lucidez y su capacidad de análisis político siguen intactas. También está en las redes sociales, viene de participar en la campaña de las gallegas con el BNG y es habitual en presentaciones literarias y actos políticos de la comunidad.

Beiras fue líder de Anova casi hasta los 81 años, y diputado autonómico con Alternativa Galega de Esquerda (Age) con 80, en concreto hasta el mes de octubre de 2016.

Aunque Romay y Beiras son hoy los supervivientes gallegos por excelencia de esa raza de políticos longevos, al analizar el caso de Biden es quizás Manuel Fraga Iribarne quien presenta más paralelismos. Porque en 2005 se presentó a las elecciones autonómicas con 82 años –se votó en junio y él cumplía los 83 en noviembre– y entonces ya surgieron voces que ponían en duda la conveniencia de su candidatura e incluso su capacidad, sobre todo tras la imagen de su desmayo en el Parlamento durante un debate del Estado de la Autonomía, entonces con 81 años, la edad de Biden.

Pero el “león de Vilalba” siempre aspiró a morir con las botas puestas y, tras ganar las elecciones pero perder la Xunta, se marchó al retiro del Senado, donde estuvo entre los 83 y los 88 años. Dejó la Cámara alta y la política en septiembre de 2011 y pocos meses después, en enero de 2012, falleció, ya con 89 años.

También fue longevo Xerardo Fernández Albor, sobre todo porque vivió hasta los 100 años. Pero su actividad en primera línea política más allá de los 80 fue más limitada que la de sus colegas, ya que fue eurodiputado hasta 1999, con 81 años.

Incluso en la historia del Parlamento gallego resulta difícil encontrar políticos muy longevos. El diputado de mayor edad es hoy el lucense José Manuel Mato, del PP, con 70 años, y tras él figura Miguel Santalices con 69. Hasta esta legislatura, era el nacionalista Xosé Luis Rivas “Mini” el veterano de O Hórreo a sus 73 años. Eso sí, la edad media de la Cámara gallega (54 años) supera con creces a la del Congreso (48).

A medida que se baja en el escalafón institucional y se llega a la vida municipal, el seguimiento de políticos longevos se complica entre los 313 alcaldes y 3.392 concejales de Galicia. Y aunque aquí no hay ninguna Charito Testa, que fue candidata a alcaldesa en 2023 en Patones (Madrid) con 99 años, la nómina histórica de corporaciones del municipalismo gallego por encima de los 80 años está más nutrida que la de parlamentarios.

El laboratorio está sobre todo en Ourense, donde por ejemplo Manuel Vázquez “Casalta” dirige Punxín a sus 83 años, convertido en el alcalde de mayor edad de Galicia.

Ostenta ese récord porque Manuel Corzo decidió no presentarse a la reeleccion en O Bolo a sus 82 años. Y porque el histórico y mediático Senén Pousa, regidor de Beade durante 49 años, acabó enfadado con el PP antes de las municipales de mayo de 2023 y no logró la reelección con otras siglas. Fue regidor hasta los 84 años y, pocos meses después de los comicios, falleció.

Pousa merece un capítulo especial en la página de longevidad política gallega porque a esos 84 años fundó su propio partido para ir a los comicios locales, la Agrupación de Electores por Beade, con la que logró por cierto un escaño.

Una aventura, la de fundar un partido más allá de los 80, que también emuló el popular José Blanco Pazos. Fue alcalde de Negreira hasta los 84 años, siempre con el PP, hasta que con 81 años fundó el Partido Blanco de Negreira (PBN), con el que logró la alcaldía. Y aún estiró su vida de concejal un poco más, hasta la frontera de los 85 años.

Aunque en la vida municipal abundan más estos ejemplos, casi se pueden tratar como casos anecdóticos, ya que el cambio de década y la entrada en los 80 años funciona como una frontera invisible y no escrita para la actividad pública. Los Romay, Beiras, Fraga o Albor son casos excepcionales en la política. Y casi también en la vida teniendo en cuenta que la esperanza media de vida de los varones en España en 2023 fue de 80,4 años. Así que lo milagroso ya no es ser político cerca de los 90, sino a veces el simple hecho de estar vivo.