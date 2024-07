La escasa oferta lleva a que el 20% de las viviendas se alquile en menos de 24 horas

O los precios resultan prohibitivos o su estado o el barrio en el que se ubican no se ajustan a lo que demanda el inquilino. Son los factores que han convertido en los últimos años en una misión casi imposible encontrar una vivienda en alquiler. Y los inmuebles que no están por las nubes, aunque a día de hoy ya no existen chollos en el mercado residencial y en el del arrendamiento menos todavía, encuentran nuevo morador en cuestión de horas. Incluso hay lista de espera en las inmobiliarias, en las que miles de potenciales arrendatarios dejan su teléfono para que les avisen de cualquier nuevo anuncio que les llegue y se ajuste a lo que buscan.

La práctica totalidad de los pisos disponibles para alquilar en Galicia, por debajo de los 3.000 –una cifra que toca suelo por la inseguridad jurídica que genera para los propietarios la nueva Ley de Vivienda y el auge de las viviendas de uso turístico–, llevan meses con el cartel de “Se alquila”, bien porque las rentas son inasumibles, bien porque carecen de ascensor, no están en barrios céntricos o bien comunicados o las condiciones en las que se encuentran no responden a lo que buscan los futuros inquilinos. Por eso, cada nueva oferta jugosa que entra en las agencias o los portales web, se alquilan de manera exprés: en Galicia, una de cada cinco viviendas se arrienda en menos de 24 horas, con la excepción de la provincia de Lugo donde solo son el 9%. De las 52 capitales de provincia en España, A Coruña está en el top 10 de pisos y casas que antes logran un contrato de alquiler, según revela un informe publicado ayer por Idealista con datos del segundo trimestre de este 2024.

En concreto es la octava del mapa nacional con más viviendas arrendadas el mismo día que se publicitan, con un 23% de los contratos de alquiler firmados entre abril y junio, porcentaje que comparte con León y Lleida. A la cabeza del mercado residencial del alquiler en España se coloca Toledo (32%), seguida de Vitoria (30%) y Teruel (29%). En el mapa gallego, a la ciudad coruñesa, le siguen Pontevedra (20%) y Ourense (19%), mientras en Lugo la tasa cae al 13%.

Se construirán 301 pisos públicos en suelos de la Sareb

El Gobierno incluye a Galicia en el Proyecto Viena, lo que permitirá construir 301 viviendas de promoción autonómica en cuatro suelos de la Sareb situados en los ayuntamientos de Ribeira (A Coruña), Cangas (Pontevedra) y Lugo. Así lo confirmó ayer la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que celebra que el Ejecutivo estatal “rectificase” e incluyese, finalmente, a Galicia en esta iniciativa. Según indicó, la inclusión de Galicia en este programa fue una de las reclamaciones que la conselleira realizó a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la reunión mantenida en Madrid el pasado 8 de mayo, y posteriormente reiterada por carta. Los suelos propiedad de la Sareb en los que se incluirán las viviendas se sitúan en los ayuntamientos de Ribeira (concretamente en la avenida de A Coruña); Cangas (en la avenida de Ourense) y Lugo (con suelos en la Rúa Orquídea y en la rúa de Os Paxariños).