Santalices en la Ofrenda al Apóstol: “O noso corazón está ao lado das familias e de toda a xente mariñeira”

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ejerció como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol celebrada en la Catedral de Santiago, en la que pidió al santo por la paz. “Sexa en Ucraína, en Palestina ou en Israel, sexa noutros lugares nos que se libran guerras silenciadas, o mundo clama pola paz”, señaló en su discurso. Así, apeló a que “se respecten os dereitos humanos e a legalidade internacional, tantas veces e tan inultilmente aldraxados”.

Tal como hizo posteriormente también el arzobispo Francisco José Prieto, Santalices también recordó a los tripulantes fallecidos y desaparecidos del Argos Georgia en las Malvinas e indicó que “o noso corazón está ao lado das súas familias, amigos e toda a xente mariñeira”. Prieto, por su parte, ha expresado su "consternación y tristeza" por el hundimiento del pesquero Argos Georgia en las Islas Malvinas y se ha acordado de las familias y la gente del mar.

En una intervención en la que alternó gallego y castellano, también recordó que entre las “circunstancias extremadamente difíciles” que atraviesa la humanidad, además de los conflictos bélicos citó “los desastres naturales derivados del cambio climático”. Así, clamó por buscar puntos de encuentro y huir de “posiciones maximalistas” para hacer compatible “la conservación del paraíso natural que nos rodea con el desarrollo económico y social.

Camino de concordia

Santalices llamó asimismo a tener “una España que sea capaz de encontrar un camino de concordia, en el que todas las sensibilidades tengan acomodo dentro del respeto a la ley”. Del mismo modo, tras parafrasear a Castelao reafirmó la Galicia autonómica, “terra que é meta de camiños que durante séculos contribuíron a forxar o espírito europeo e xogaron tamén un papel protagonista na configuración da nación española”.

El delegado regio también solicitó “consenso, sentido común y generosidad” ante los fenómenos migratorios, un “enfoque global” para abordar el “drama” de la violencia de género.

Una época “dominada por la crisis”

Monseñor Francisco José Prieto, que presidió por segunda vez el acto religioso de la Solemnidad del Apóstol, llamó a convertir una época “dominada por la crisis” en un tiempo “de desafíos y oportunidades”. El arzobispo apuntó que la palabra en su origen significa “investigar, valorar, juzgar. Por esto, nuestro tiempo es un tiempo de discernimiento, que nos invita a valorar y construir desde lo esencial”.

Además, consideró necesario procurar “unidad de las diferencias y unidad en las diferencias”. En esta línea, destacó que “lo singular y peculiar no nos debe asustar, ni se puede pensar que la unidad se preserva con la uniformidad. Esa unidad es más bien la armonía de lo diverso, de las diversas personas y pueblos”.

El oficiante defendió la solidaridad y reivindicó que “tenemos un patrimonio moral y espiritual que merece ser propuesto una vez más con pasión y renovada vitalidad, y que es el mejor antídoto contra la falta de valores de nuestro tiempo, terreno fértil para toda forma de extremismo”. Monseñor Prieto hizo también en su homilía un alegato por la paz, remarcando que “no existe verdadera paz cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria”.

Buscar el bien común

En la parte final de su intevención remarcó que el Camino de Santiago “interróganos sobre os valores esenciais para a convivencia, para o entendemento, para a discusión construtiva e a procura do ben común”. Tras reflexionar sobre la ruta jacobea y sus valores éticos y espirituales, apeló a “comprometernos coa mellor política, esa que está verdadeiramente ao servizo do pobo, do ben común, da fraternidade”.

Entre las autoridades civiles presentes en la Ofrenda se encontraban el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; miembros del Ejecutivo autonómico y representatntes de los grupos de la oposición en la corporación municipal, entre otros.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín no asistió al acto en la Catedral, pero sí saludó a la comitiva en los instantes previos en la Praza do Obradoiro, donde también tuvo lugar la procesión del Patronato.