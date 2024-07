El Congreso aprueba crear el nuevo órgano que investigará accidentes de tren y aéreos

El Congreso de los Diputados ha aprobado en la sesión extraordinaria celebrada el martes la creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. De este modo, este órgano unificará y desarrollará las labores que hasta ahora desempeñaban la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la Comisión Permanente de Investigación de accidentes e incidentes marítimos y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación civil.

Así, el Gobierno busca reforzar la independencia de este nuevo organismo de investigación, ya que, a la independencia funcional actual, se sumarán la orgánica, al poseer personalidad jurídica diferenciada, y la financiera, ya que obtendrá sus ingresos a través de la participación en la recaudación de determinadas tasas, que serán las de seguridad aérea, de prestación de servicios y realización de actividades en materia de seguridad ferroviaria y de ayudas a la navegación.

De este modo, el organismo cumple con el derecho comunitario y las normas internacionales, que marcan que los organismos de investigación de accidentes deben ser independientes.

La aprobación definitiva llega después de que el Gobierno aprobara el proyecto de ley el pasado 23 de enero, remitiéndolo a las Cortes Generales para su tramitación por el procedimiento de urgencia. De hecho, se trataba del mismo texto legal que se había aprobado en la sesión de 14 de marzo de 2023, pero cuya tramitación parlamentaria decayó al disolverse las Cortes Generales de cara a las elecciones de julio de 2023.

Las investigaciones en marcha continuará con su tramitación, sin que haya paralización, ya que temporalmente las comisiones actuales seguirán con sus funciones.

Las víctimas del Alvia, once años después, piden a la jueza que sea “valiente” en la sentencia

En torno a una treintena de víctimas y familiares del accidente del tren Alvia en Santiago –del que se cumplieron once años– recorrieron las calles compostelanas en una manifestación para reclamar a la jueza del caso, Elena Fernández Currás, que sea “valiente” y que la sentencia que emita de forma “inminente”, que creen que llegará en próximos días, sea “ejemplar”. Al inicio de la protesta, ante la estación de tren de la capital gallega antes de partir hacia la Praza do Obradoiro, el presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, recordó que llevan casi un año a la espera de esa sentencia tras el fin del juicio el 27 de julio de 2023, pocos días después del décimo aniversario de este siniestro que dejó 80 muertos y 145 heridos. Ese fallo “ejemplar”, en palabras de Domínguez, pasa por una condena a Andrés Cortabitarte, exresponsable de seguridad de Adif, empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias, porque “autorizó la desconexión del sistema de seguridad (Ertms) que hubiera evitado el accidente”. Cortabitarte y el maquinista, Francisco Garzón, son los dos únicos imputados por 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave. Cabe recordar que el fiscal del caso, Mario Piñeiro, recientemente ascendido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, el último día del juicio retiró su acusación contra el exresponsable de Adif. Los afectados por este siniestro volvieron a concentrarse un 24 de julio, a las 11.30 horas de la mañana, a la entrada de la estación de tren de Santiago. Estuvieron acompañados de varios cargos del BNG, como la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, el diputado en el Congreso, Néstor Rego, y la eurodiputada, Ana Miranda; así como de la teniente de alcaldesa, María Rozas, de Compostela Aberta. Las víctimas del Alvia esperan una sentencia “inminente”. “Sin obviar el despiste del maquinista”, que es “el último eslabón de una cadena de negligencias” por el exceso de velocidad con el que cogió la curva, creen que ese fallo debe contemplar “una mayor responsabilidad de Adif” y, más concretamente, de su exdirector de seguridad. En caso de que la sentencia no vaya en esa dirección, el presidente de la plataforma ya confirmó que recurrirán pese a tenerlo “complicado”, porque tienen “en contra” a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, una actitud que “se premia”.