Inspección a las bonificaciones fiscales de las empresas: la Atriga puede obligar a su devolución

En su lucha contra el fraude fiscal la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) pone también la lupa sobre las bonificaciones fiscales que concede a las empresas. Aunque con estas rebajas se pretende aligerar la carga tributaria que soportan estos negocios y fortalecer así el tejido empresarial, no siempre están justificadas. Los técnicos de la Atriga detectaron, de hecho, irregularidades en más de la mitad de las firmas que inspeccionaron y las obligaron a reintegrar todo o parte del dinero bonificado.

En 2023 los inspectores realizaron 414 controles a empresas. Se vigilan especialmente las reducciones que se aplican al impuesto de sucesiones y donaciones. En el 45 por ciento de los casos no se encontraron anomalías, pero en el 55 por ciento sí hubo discrepancias respecto a las rebajas aplicadas.

En concreto, un 30 por ciento de las inspecciones terminaron con un informe negativo. Según explican desde la Consellería de Facenda, esto significa que estas empresas no cumplían con los requisitos para acceder a la bonificación y, por lo tanto, no tienen derecho a disfrutar de esta rebaja tributaria. Esto implica que deberán ingresar la cuota que no pagaron en su momento cuando hicieron la autoliquidación del impuesto correspondiente. Fue el caso de 124 negocios a los que el pasado año se les retiró la rebaja tributaria tras el control efectuado por Facenda.

En otros casos, la empresa sí cumple los requisitos para acceder al descuento fiscal que aplica la Xunta pero la Atriga cuestiona la cuantía de esta bonificación.

El descuento se aplica sobre el importe de los bienes afectos a la actividad empresarial, según aclaran desde el departamento de Miguel Corgos. “Así, si una empresa tiene todos sus bienes afectos a la actividad empresarial accederá a una bonificación del 100 por cien. Si solo tiene afectos a su actividad empresarial el 80 por ciento la rebaja será del 80 por ciento”, explica Facenda.

En las inspecciones realizadas por la Atriga hubo discrepancias con la cuantía de la bonificación en un 25 por ciento de los casos. Los inspectores emitieron entonces informes solo parcialmente favorables pues esas empresas tenían derecho a la rebaja pero no en esa cantidad. Fueron 103 las firmas afectadas, a las que se les minoró el importe de la bonificación aplicada inicialmente.

Acciones

Además de inspeccionar las rebajas fiscales, la Atriga revisa las declaraciones de los contribuyentes para comprobar si la valoración que hacen de sus inversiones en acciones y participaciones en empresas, y por las que tienen que tributar, es la correcta.

En 2023 fueron sometidos a este escrutinio 2.194 ciudadanos y como resultado se elevó un 32 por ciento el valor de sus acciones y participaciones en empresas, lo que para la Atriga supone un incremento de la recaudación.

Si el valor inicial de estas acciones era de 5.762 millones de euros, tras la inspección de Facenda se elevó su importe en 1.386 millones de euros, según consta en la memoria de la Axencia Tributaria de Galicia.

En todo caso, el desfase fue mayor en 2022, cuando como resultado de estas comprobaciones el valor de estos bienes se disparó un 52 por ciento respecto a lo declarado inicialmente.

