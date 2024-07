Al menos dos heridos en una estampida causada por un incidente en Alvedro

La llegada al aeropuerto de Alvedro del último vuelo del día procedente de Madrid se saldó este pasado lunes con un incidente en el que al menos dos personas resultaron heridas leves, según los testigos presenciales.

Los hechos sucedieron en torno a las 23.35 horas, cuando los pasajeros habían salido del avión y se dirigían por la terminal a la zona de recogida de las maletas facturadas.

“De repente escuchamos gritos de ‘todo el mundo al suelo’, entramos en pánico y salimos corriendo”, explicó una mujer que se encontraba entre los viajeros. “Algunos nos caímos, acabamos descalzos y salimos por zonas por donde no se podía”, señaló esta pasajera, que cayó por unas escaleras mecánicas y sufrió heridas en una pierna que hicieron necesarios la colocación de varios puntos de sutura en el Hospital Universitario.

Aena eludió proporcionar a LA OPINIÓN A CORUÑA —periódico del mismo grupo que FARO DE VIGO— información sobre los hechos al estar siendo investigados por la Guardia Civil, de la que tampoco consiguió obtener datos, al igual que de la Delegación del Gobierno.

“Pasamos miedo porque no sabíamos lo que estaba pasando y si había alguien con armas”, comentó la herida a quien Aena informó que no se responsabiliza de lo sucedido porque no hubo amenazas y que redujo los hechos a que una persona tuvo un “comportamiento inadecuado”. También atribuyó a los heridos la culpa de sus caídas por no utilizar las vías de evacuación existentes, a lo que la afectada replicó: “Cuando se entra en pánico no se miran las señales de evacuación, sales por donde puedes”.

