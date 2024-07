La FP básica logra retener a la mayoría de su alumnado en el sistema educativo

La FP básica se concibió como una segunda oportunidad para que una parte de alumnado con dificultades para sacarse la ESO, al que en muchos casos se le hace cuesta arriba estudiar, aguante en el sistema educativo, y hay un grupo numeroso de jóvenes que la aprovecha. En Galicia, de hecho, más que la media. Según los datos del Ministerio de Educación, más de un 72% de quienes se gradúan –es decir, finalizan con éxito– en este tipo de enseñanzas, tomando como referencia la promoción que acabó en 2020, se matriculó en algún ciclo medio de FP en los tres años posteriores a obtener el título, tres puntos más que la media estatal.

Entre esos adolescentes, los hay que superan esa etapa posterior y siguen escalando en la jerarquía académica hasta el grado superior, que tienen la misma consideración a efectos estadísticos que los estudios universitarios. Son pocos, pero un 7,8% de los que se gradúan aparecen matriculados al tercer año de sacarse un ciclo básico en uno superior.

Cuando un título no basta

Con todo, formar parte de esa estadística exige graduarse y no todos lo consiguen. Se hallan en esa situación seis de cada diez alumnos que empiezan una FP básica y que se irían para casa, de no proseguir con su formación, también con el título de graduado en la ESO bajo el brazo, ahora ya de forma automática. No obstante, muchos entienden que ese título no basta. Incluso algunos, comenta Cristina Albés, orientadora del IES de Teis –que cuenta con dos ciclos de FP básica, de las familias de Informática y de Imagen y estética– regresan un año después de graduarse para proseguir estudios en un ciclo medio, no siempre de la misma familia, tras haber intentado buscar empleo sin éxito. “Muchos piensan que pueden trabajar con el título de básica, pero es difícil”, apunta.

Una de las misiones de la FP básica es mantener a los adolescentes dentro del sistema educativo, al entender que una mayor formación lleva aparejada mejores oportunidades de inserción laboral. Las estadísticas de Educación dan razón a quienes defienden ese argumento: a los cuatro años de titularse, menos de la mitad de quienes cuentan con un ciclo básico están afiliados a la Seguridad Social, frente a dos tercios en ciclos superiores.

Cristina Albés explica que la FP básica es “la opción que le queda” a un alumnado de perfil “muy variado”: que va con retraso escolar, que no alcanza las competencias, que está “desmotivado”... Tienen en común que son adolescentes –sobre todo chicos, en el 71% de los casos, porque son también los varones los que más tiran la toalla y abandonan los estudios precozmente– que tienen “muy difícil” alcanzar el título de ESO y la FP básica se presenta como “la única vía con la que pueden hacerlo”. “No está destinada únicamente al alumnado que pueda tener dificultades de aprendizaje. A veces son alumnos que acusan el cambio de Primaria a ESO, que no son capaces de adaptarse, o por la adolescencia.

"Una salida interesante"

Los hay que vienen con buenos expedientes, pero empiezan en la ESO y comienzan a repetir y dicen que no quieren estudiar, que no les gusta, y que van a hacer FP”, explica esta orientadora. El profesorado ve que el alumnado no está a gusto y lo debate con los estudiantes y con las familias. “No quieren permanecer en el sistema ordinario y ven en la FP una salida interesante en la que consideran que van a hacer algo que les gusta y que van a sacar el título”, indica Albés, quien lo resume en que “no están motivados”.

“Por algún razón se pierden en el tránsito de primaria a la ESO, pero pueden alcanzar muy buenos resultados cuando se ponen a estudiar y, en cuanto hallan algo que le gusta, sacar buenas notas”, explica. En la hazaña de acabar los estudios y seguir adelante son acompañados y seguidos por orientadores y docentes. La “implicación” y “competencia” de estos últimos, sostiene esta orientadora, es clave, porque “buscan que el alumno aprenda” como sea. “Para mí, la FP básica obtiene buenos resultados y permite al alumnado no solo aprender competencias vinculadas a la profesión, que a veces es lo que les gusta, sino también adquirir habilidades que les permiten ir a otros ciclos”, destaca.

