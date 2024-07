La presión urbana en veinte concellos de la franja atlántica ocupa la quinta parte de su suelo

El urbanismo de A Illa está condicionado por el Plan Xeral de Ordenación, pero también por la Ley de Costas y, por último y quizás más importante, por el Plan de Ordenación do Litoral, que anuló tres cuartas partes de las áreas de reparto establecidas en sus normas municipales. Con un PXOM que data del año 2000, el resultado de todo este ordenamiento legal es una abigarrada concentración de viviendas en el noroeste de la isla y la protección casi absoluta del resto, además de viviendas que se salvaron in extremis de la piqueta.

“Nos gustaría seguir aumentando nuestra edificación, pero nos la tumba la Xunta por el Plan de Ordenación do Litoral; las áreas de reparto de Con do sol, de O Outeiro y en el propio casco urbano, no se pueden desarrollar”, explica el regidor Luis Arosa (PSOE), que encabeza un bipartito con nacionalistas y se encarga del área de Urbanismo. Arosa atribuye al encorsamiento urbanístico que el censo apenas se haya movido. “Es un problema grave, no tenemos más dónde construir”, se lamenta.

Con una superficie de siete kilómetros cuadrados y un censo de 4.900 vecinos, A Illa es uno de los territorios más singulares de Galicia. “Edificaríamos más si apreciasen la singularidad las diversas normas”, expresa.