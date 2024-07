Rueda pide a su equipo “mantener el ritmo”

El próximo lunes, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cumplirá cien días al frente del Ejecutivo, una fecha a la que, en sus palabras, llega “con los deberes hechos”. “Podemos decir con orgullo que cumplimos el 100% de lo que dijimos que íbamos a hacer para este día”, subrayó ayer en un acto celebrado en la Cidade da Cultura, en Santiago, en el que estuvo arropado por sus doce conselleiros, a los que instó a “mantener el ritmo”, y frente a cientos de altos cargos.

En una jornada para conmemorar precisamente esos cien días y que tuvo como lema “Galicia cumpre”, Rueda fue el último en tomar la palabra, tras escuchar a sus conselleiros, que lo acompañaban en el escenario, seis a cada lado, sentados en taburetes altos. “La honestidad con la que trabajamos nos va a llevar lejos. Si decimos que vamos a hacer algo, lo haremos. Eso es sagrado”, indicó, al tiempo que subrayó que es eso lo que “marca la diferencia” con “otros y otras”.

La gratuidad de las matrículas universitarias, la creación de vivienda pública o las rebajas en el impuesto de sucesiones son algunas de las medidas llevadas a cabo en estos cien primeros días de gobierno popular que salieron a relucir durante el balance.

“Tenemos un programa ambicioso”, dijo Rueda acerca de las 900 medidas que presentaron en la campaña de las elecciones del pasado 18 de febrero. “La gente nos votó porque dijimos que íbamos a hacer todas esas cosas”, sentenció, al tiempo que reclamó continuar con un “clima de unidad”, que en otros gobiernos “no es nada común”.

Rueda citó en su discurso a empresarios y emprendedores, que son “los que arriesgan su dinero”, porque “saben” que el Gobierno gallego es “fiable”. “Saben que no vamos a cambiar de un día para otro ni a estar pendientes de socios. Toda España sabe que aquí no hay sorpresas, por lo menos no sorpresas desagradables. Aquí hay mucho trabajo, mucha estabilidad, que así es como se avanza”, proclamó.

Visiblemente satisfecho con el balance, el presidente de la Xunta pidió a los suyos que “mantengan la ambición”, pues aún restan más de tres años de gobierno, en los que “hay que hacer cosas nuevas”. “Sigamos teniendo ideas”, subrayó. Por ello, advirtió que no pueden “ni aburrirse, ni oxidarse ni pensar que está todo hecho”.

En esta línea, el líder del Ejecutivo autonómico alentó a los responsables de todos los departamentos a “mantener los pies en la calle”, así como “los oídos bien abiertos”, puesto que, en sus palabras, una de las claves del Gobierno es impulsar el “contacto” con todos los agentes de la sociedad.

“No por tener las capacidades como Administración tenemos que tener la razón. Lo que tenemos son las herramientas, pero la razón está fuera, normalmente. Son los ciudadanos los que nos la dan”, alertó en un acto que se cerró al ritmo de la canción Friday I’m in Love, de The Cure.

El acto ha tenido un tono más distendido al habitual, hasta el punto de que la intervención de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se vio interrumpida por una sirena que le advertía de que se había pasado del tiempo que tenía tasado cada miembro del Ejecutivo.

El balance de la oposición

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cargó contra el “complaciente y triunfalista” balance de Rueda por sus primeros 100 días de gobierno. “Es el campeón de la propaganda”, le recriminó. “Mucho ruido y pocas nueces”, resumió la máxima dirigente del BNG que cree que el Gobierno de la Xunta es “rutinario

Y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, resumió como “menos crecimiento, menos derechos y nula ambición de país” el estreno de Rueda en esta legislatura, al que exigió que se “ponga el traje de presidente” y “empiece a trabajar” en lugar de actuar como “jefe de la oposición” al Ejecutivo español.