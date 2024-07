Educación deja por error sin subida salarial a los profesores pero promete corregirlo

El “histórico” acuerdo alcanzado el pasado mes de octubre entre tres de los cuatro sindicatos más representativos en la educación gallega, CC OO, ANPE y UGT, y la Consellería de Educación fue una de las cuestiones más polémicas del curso escolar que acaba de finalizar. Con la llegada del verano, la situación de tensión parece no enfriarse. Y es que ahora los sindicatos firmantes exigen una “rectificación inmediata” de la orden de confección de nóminas publicada el día 15 de julio en el Diario Oficial de Galicia (DOG), al considerar que la Xunta deja sin efecto la subida del 2% para el personal de las administraciones públicas en los complementos retributivos del profesorado.

Ante esta situación, fuentes de la Consellería de Educación aseguran que el personal docente de la comunidad “cobrará este mes el incremento salarial correspondiente al año 2024 del 2%, con los atrasos correspondientes desde el mes de enero, incluyendo todos los complementos”. En este sentido, confirman la existencia de un error en la orden publicada esta semana en el DOG, que, según trasladan, ya está siendo corregido. “Así lo podrá comprobar todo el profesorado cuando reciba la nómina de julio”, inciden.

Aunque esta subida no afecta al conjunto de los más de 31.000 profesionales que conforman el cuerpo del profesorado gallego, sí son miles los afectados.

La difusión de la confección de nóminas causó revuelo en varios de los sindicatos con representación en Galicia. Desde la CIG interpretaron que no se aplicaba el aumento salarial pactado en octubre para el profesorado porque la Xunta ya había hecho efectiva otra subida del 2 por ciento en cumplimiento de un acuerdo estatal y que afecta a todos los empleados públicos.

El presidente de ANPE, Julio Díaz, que emitió un comunicado junto a CC OO y UGT, aseguraba horas después de la publicación del DOG que se trataba de “un error”. Defendía que, en el momento de las negociaciones, ya se conocía este incremento general y que la Administración autonómica “no propuso la inclusión de ninguna cláusula que pudiera recoger una absorción” de esa subida. “Estamos intentando aclarar qué ocurre”, puntualizaba.

Paralelamente, la principal fuerza sindical en educación en Galicia, que no firmó el acuerdo en su momento al verlo “insuficiente”, declaraba que este tipo de complementos “ya desde el inicio de la autonomía, concretamente desde 1988, está estipulado que serían absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca” en ese año, por lo que no les causaba “sorpresa” que no se hiciese efectiva la subida salarial.

Sobre el asunto también se pronunciaba CSIF Ensino, opuesta al pacto firmado, que se mostraba critica con que el personal docente en Galicia no se beneficiase “de la totalidad de la subida salarial aprobada por el Gobierno central”. Así, culpaba al “acuerdo” de “la situación que se iba a producir,”, ya que “recogía una serie de subidas en distintos complementos, desde el uno de enero de 2024, sobre los que no se podría aplicar ninguna otra mejora”.