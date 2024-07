Nuevas garrapatas circulan en Galicia

Un grupo de investigación en Galicia ha detectado por primera vez la circulación por varias áreas de la comunidad de un tipo de garrapata que transmite la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) y también animales de centros ecuestres, clínicas veterinarias o de mascotas particulares con anticuerpos: dieron positivas un total de 15 muestras en ganado –cabras, vacas y equinos– de un total de 445 muestras analizadas durante todo el año pasado, frente a solo tres el anterior.

Así lo confirma el último boletín del Sergas de vigilancia de garrapatas, que se acaba de publicar en julio. Hasta el momento, la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (ReGaViVec) de la Consellería de Sanidade ha detectado esta especie en 21 concellos –O Porriño y concellos de la provincia de Ourense como A Veiga, Verín, San Xoán de Río, Viana do Bolo, Vilamarín o Paderne de Allariz–. Allí, los animales analizados habían estado expuestos al patógeno.

La garrapata en sí no causa enfermedades, pero si está infectada con un algún agente patógeno (bacterias, virus rickettsias y protozoos) éste puede transmitirse a través de su mordedura y causar enfermedades en los humanos, en cuyo proceso las garrapatas actúan cómo vectores. El enfermo podría incluso no recordar, o no ser consciente, de la picadura.

El profesor univestitario de Zoonosis y Salud Pública, Adolfo Paz Silva, de la Universidade de Santiago (USC) y firmante del trabajo, señala: “Esta especie se denomina cazadora porque, al contrario que otras que permanecen en espera de sus posibles hospedadores, se mueve y persigue a individuos para alimentarse, aspecto que dificulta su recogida”. Por eso, el grupo propuso a la Xunta “un estudio basado en el empleo de animales como centinelas, que nos alertan de la circulación del virus”.

garrapatas W / H. Barreiro

“Hasta el momento, los datos llevan a concluir que la presencia del virus es realmente baja”, añade. “La transmisión a personas puede realizarse a través de la picadura de garrapatas infectadas (portadoras del virus), y mediante el contacto con la sangre y los tejidos de ganado infectado”, indica el experto. “Es una opinión generalizada que los grupos de riesgo serían sobre todo agricultores, ganaderos o veterinarios clínicos”, añade Adolfo Paz Silva.

Incidencia por duplicado en 8 años, por el cambio climático

Las principales enfermedades que pueden transmitir, en general, las garrapatas, son la borreliosis o enfermedad de Lyme –464 casos desde 2014 en toda Galicia, y cuya incidencia se ha duplicado en los últimos ocho años por el cambio climático–; la fiebre exantemática mediterránea o botonosa mediterránea; la fiebre Q; la encefalitis centroeuropea, y la citada fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

Este año fallecía en Salamanca un varón a causa de la FHCC. Y en la vecina zona del Bierzo se detectaron también garrapatas Hyalomma marginatum, lo que ha hecho que se extreme la vigilancia en Galicia. De hecho, el informe técnico firmado por profesores expertos en Zoonosis y Salud Pública de la facultad de Veterinaria de la Universidade de Santiago (USC), María Sol Arias Vázquez, Rita Sánchez-Andrade Fernández, María Vilá Pena, Inês Ramos Abreu, Cristiana Cazapal Monteiro, José Ángel Hernández Malagón y Adolfo Paz Silva, hacen hincapié en ello en las conclusiones finales: “Se hizo un esfuerzo en el análisis de ADN de algunas Rickettsias en garrapatas, y también se ahondó en el conocimiento de la exposición al virus de la FHCC en ungulados como manera de mostrar la circulación de este patógeno por diferentes áreas gallegas”, explican.

Así, los datos alcanzados “confirman que está teniendo lugar la circulación del virus por diferentes áreas de Galicia” y remarcan la necesidad de profundizar en el análisis de muestras de animales de otras áreas, añaden.

¿A qué podría deberse? Los expertos aluden al aumento de temperatura y cambios en los patrones de precipitación asociados a mudanzas en el clima que se vienen registrando en Galicia, “y que permiten el desarrollo del ciclo de H. marginatum, lo que explicaría que en este año 2023 se había detectado una notable difusión hacia el norte y el oeste, de manera que se encontraron 15 especímenes en vacas y personas en este año, por solo tres en el año 2022”. Este artrópodo ha abandonado lugares del centro y suroeste peninsular que se han vuelto demasiado secos y llega a la falda de los Pirineos desde hace al menos tres años. También se han hallado en lugares como Alemania, Reino Unido o Noruega.

Aún así, en la comunidad, la especie de garrapata que más riesgo supone es la Ixodes ricinus, y transmisora de la enfermedad de Lyme y de varias clases de encefalitispresente. Esta enfermedad, últimamente muy mediática, tiene una mortalidad baja, pero si no se trata adecuadamente, puede causar problemas crónicos. “Es conveniente lanzar un mensaje de tranquilidad: las cosas se están haciendo bien desde la ReGaViVec”, finaliza Paz.

