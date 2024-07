El 10% de las plazas de pediatras en centros de salud están cubiertas por médicos de familia

¿Qué significa que estén libres?”. Pues, siguiendo el mismo testimonio de pediatras, que se cubran con una “jornada prolongada” ya que un médico de otro cupo extienda su jornada laboral por la tarde (o por la mañana) para ver esos pacientes”. En general, desde esta asociación médica estiman en 8,6% las plazas cubiertas por puericultores, pero añaden un 8,5% de plazas “vacías”.

Y de nuevo, surge otra pregunta, ¿los padres se pueden negar a que su hijo sea atendido por un médico que no es pediatra? Fuentes consultadas aseguran que la familia tiene libertad de elección de pediatra pero, ¿y si no hay? La atención médica estaría cubierta y, por tanto, dejaría poco margen a la renuncia o la alternativa. “Si no hay alternativa, se quedan sin atención y no es aconsejable si el niño tiene problemas”, explica desde la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC), Jesús Sueiro. De todos modos, añade que “en mucho países europeos la atención pediátrica la hacen los médicos de familia”.