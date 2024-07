Galicia abrió 1.700 causas de corrupción en una década pero solo el 16% llegó a juicio

Cientos de registros, decenas de teléfonos pinchados y casi medio millar de cargos públicos de todos los colores políticos imputados. Es el balance con el que arrancó hace ya más de una década la operación Pokemon, la mayor causa de corrupción política abierta en Galicia pero que a medida que avanzaba la instrucción se fue desvaneciendo con archivos y exculpaciones y con la mayoría de las piezas sin llegar tan siquiera a juicio. Para muchos investigados en este macroproceso ordenado por la juez Pilar de Lara, que fue sancionada por el Consejo General de Poder Judicial por actuar sin rigor, sin orden y con desatención, el carpetazo llega tarde ya que en su día se vieron forzados a dejar el cargo o incluso a abandonar la política. La Pokemon es el ejemplo de lo que ocurre en los juzgados con las causas complejas, que acaban eternizándose a la espera de juicio o que no llega a sentar en el banquillo a ningún acusado. Estas dilaciones, cuestionadas desde hace años por jueces y fiscales, tienen una doble consecuencia: por un lado, perjudican la eficacia del proceso e incluso alimentan errores hasta el punto de que puede provocar la anulación de la causa y, por otra parte, la sentencia llega demasiado tarde para los encausados que años antes de ser exculpados se vieron obligados a dimitir.

En los últimos diez años en Galicia se abrieron 1.716 causas de corrupción, de ellas 122 el ejercicio pasado, la cifra más baja de este periodo tras tocar techo en 2014 con 288 casos, según datos de la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia. Pero de ese volumen de corruptelas investigadas en una década en los juzgados gallegos, solo el 16% llegó a juicio: 274, un total de 25 el año pasado. Aunque este tipo de delitos se demoran una media de cuatro años –algunas causas incluso se rebasa la década–, este balance revela que un alto porcentaje de los casos de corrupción denunciados se quedan en nada, sin llegar a juicio.

Desde que empezaron a registrarse en los tribunales gallegos las primeras denuncias por corrupción, año tras año se superaban los expedientes abiertos el ejercicio anterior. Pero la tendencia a la baja llegó en 2015, cuando las prácticas corruptas incoadas quedaron por debajo de las 200, en concreto fueron 195. Este descenso se mantuvo desde entonces, con la excepción de 2019, 2021 y 2022 que experimentaron un ligero repunte. Y de nuevo el año pasado estos ilícitos penales tocaron suelo: 122 causas de corrupción investigadas, un 31% menos que el ejercicio anterior.

Pero la brecha entre las investigaciones de corrupción y los casos que finalmente son calificados por la Fiscalía, es decir, llevados a juicio, es muy grande. Así el volumen de encausados que acabaron en el banquillo apenas representa una quinta parte de las instrucciones abiertas. Solo en 2016 y 2022 llegaron a juicio más de 30 causas de corrupción en Galicia –38 y 34, respectivamente–. El año pasado solo fueron 25, lo que supone un 26% menos que el ejercicio anterior y representan un 20,5% de las 122 incoadas ese 2023.

En la memoria del año pasado, la Fiscalía Superior de Galicia advierte de que estas prácticas abusivas suponen un “grave quebranto de los principios de la exigible ética en la gestión de las organizaciones, tanto públicas como privadas”. Reconoce “la gran preocupación y rechazo” que este tipo de corrupción concita entre la ciudadanía, tal y como revela el CIS de mayo de 2024: son el 4º y 11º problemas más importantes del país –el mal comportamiento de la clase política, casi un 18%, y la corrupción y el fraude, un 7%–. Desde hace casi una década, el Consello de Contas cuenta con una sección específica de Prevención de la Corrupción con el objetivo de prevenir estos comportamientos delictivos en el sector público.

Un fiscal anticorrupción, la exigencia que espera respuesta desde 2019

Es una vieja demanda de la Fiscalía Superior de Galicia pero que a día de hoy sigue sin visos de hacerse realidad. Desde finales de 2019, el Ministerio fiscal de la comunidad en cada memoria reclama la creación de una plaza de fiscal/delegado para Galicia en materia de corrupción y/o sendos fiscales delegados provinciales en materia de delincuencia económica. “Después de los pasos favorables dados por la Fiscalía autonómica gallega, el Consejo Fiscal y la Fiscalía General del Estado, este tema no a tenido mayor avance”, recoge el órgano dirigido por Fernando Suanzes en su memoria de 2023. No obstante, la Fiscalía Superior de Galicia espera que esta vieja demanda pueda “ser retomada” y que la Fiscalía General del Estado, “de una u otra forma, adopte en firme y ejecute una resolución favorable: nombramiento de dos fiscales delegados anticorrupción en A Coruña y Pontevedra o, en su defecto, nombramiento de un fiscal delegado autonómico de delitos económicos de entre los delegados provinciales”. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, exfiscal de Medio Ambiente en Galicia, reconoció en una entrevista a este periódico en octubre de 2022 su intención de retomar el tema: “Hay que examinarlo”. Pero desde entonces no trascendió movimiento alguno sobre la reiterada reclamación de la Justicia gallega.