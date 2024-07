Plan especial para el alumnado extranjero, que se dispara en Galicia

Galicia lograba a finales de 2023 sobrepasar la barrera de los 2,7 millones de habitantes, un hito no alcanzado desde 2020, y lo hacía gracias a la población extranjera. Los vecinos foráneos crecieron un 10% durante el último año analizado por el Instituto Nacional de Estadística, pero el alumnado no universitario procedente del exterior lo hizo el doble. De hecho, los datos publicados por el Ministerio de Educación relativos al curso actual, que revelan un incremento del 20,2 por ciento de los estudiantes extranjeros matriculados en Galicia en enseñanzas de régimen general y especial, sitúan a la comunidad a la cabeza del aumento en todo el Estado y la Consellería de Educación avanza un plan específico para atender a este colectivo, en particular prestando atención a la adaptación de menores que llegan sin arraigo familiar.

El aumento registrado en Galicia es el triple que el producido de media en España, situado en el 7,1 por ciento, conforme a la estadística provisional difundida por el Gobierno central. Desde la Xunta señalan que este comportamiento “responde a dinámicas poblacionales que, por pequeñas que puedan ser, hacen que la variación porcentual sea más elevada” debido a que la comunidad gallega parte “de cifras muy bajas”.

Tanto, que a pesar de que la cantidad de estudiantes no universitarios extranjeros se disparó más de un 20 por ciento, Galicia “sigue siendo”, aducen, uno de los dos territorios con menos porcentaje de este alumnado, con un 5,9% del total de matriculados. Solo la comunidad de Extremadura registra un dato inferior (4%), además de la ciudad autónoma de Ceuta (3,2%). La media estatal es del triple (12,2 por ciento).

Un plan comprometido en los comicios autonómicos

En ese contexto de “dinámica poblacional” que dispara el estudiantado extranjero, la Consellería de Educación proclama que “desde la Xunta siempre se les prestó atención a estos alumnos con el fin de ofrecerles la respuesta educativa más adecuada”. No obstante, inciden, y lo asocian al cumplimiento de un compromiso electoral, avanzan que el Ejecutivo autonómico está “trabajando en un plan específico de atención” a estos niños y adolescentes en los centros educativos, en el que se prestará “especial atención”, detallan, “a los menores que llegan sin arraigo familiar”, con acciones y “medidas que faciliten su adaptación”, como recoge el programa con el que el PPdeG concurrió a los comicios autonómicos.

En números absolutos, en el curso que acaba de finalizar, estaban matriculados en Galicia, desde Infantil a FP, pasando por enseñanzas de régimen especial (como arte o escuelas de idiomas), un total de 25.794 alumnos extranjeros, 4.331 más que durante el ejercicio previo, y tres de cada diez están matriculados en colegios, institutos o escuelas de idiomas de la provincia de Pontevedra, aunque es la de A Coruña la que concentra más alumnado migrante (el 43%). Ourense y Lugo se reparten los restantes, con una ventaja para la segunda: unos 3.850 frente a 3.100.

Procedencia

Más de la mitad, el 55 por ciento del total, son originarios de América del Sur, un continente con el que Galicia mantiene lazos migratorios de ida y vuelta. Si en el pasado eran gallegos los que cruzaban el océano para ir allí, el flujo se produce a la inversa. Una tercera parte de los estudiantes sudamericanos, más de cinco mil, cuentan con nacionalidad venezolana y el siguiente colectivo más numeroso sería el de los colombianos, con casi 3.600 matriculados en colegios e institutos.

El siguiente contingente con más escolares es el de peruanos (2.472), seguidos de los marroquíes (2.058). Del continente africano, el tercero más presente tras el americano y el europeo, proceden más de 3.100 estudiantes y de Asia, unos 1.270. Los estudiantes ucranianos son los sextos más representados (casi un millar), después de los brasileños (1.500). En el extremo opuesto están noruegos (4).

Si parte de este alumnado juega con la ventaja de un idioma familiar –caso de América Central y del Sur–, en otros casos la lengua supone un escollo que deben salvar. Entre los estudiantes con necesidades de apoyo educativo se encuentra un grupo que recibe soporte para afrontar esa dificultad. En el último curso del que el Ministerio de Educación facilita datos en este sentido, 2022-23, eran más de medio millar los chavales con “desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje”.

Titularidad del centro

Los extranjeros que estudian en Galicia lo hacen, casi siempre –en ocho de cada diez casos– en la pública, y seis de cada diez están matriculados en enseñanzas obligatorias, en especial en Educación Primaria –un tercio del total– y en ESO –uno de cada cuatro–. El 16,5% cursa algún tipo de ciclo de FP, ya sea de grado básico, medio o superior (la mayoría).

En relación a los ciclos, un informe de CaixaBank Dualiza y la Universitat de les Illes Balears revela que el porcentaje de alumnado extranjero que titula en los cuatro años siguientes al inicio es inferior al del alumnado local.

Igualmente, el último PISA, el de 2022, muestra un desempeño entre escolares inmigrantes de 15 años inferior al del alumnado nativo en Galicia: en la competencia matemática, los gallegos alcanzan 491 puntos, frente a 444 del alumnado extranjero (47 puntos); en lectura el dato se sitúa en 491, frente a 448 de los adolescentes foráneos (una brecha de 43 puntos) y en competencia científica, de 512 frente a 453 (la más elevada, 59 puntos).

Suscríbete para seguir leyendo