El TSXG da la razón a Down Galicia y sentencia como discriminatorias las ayudas para libros

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a la Federación Down Galicia y ha emitido una sentencia en la que considera “discriminatoria” para los alumnos con discapacidad la orden de ayudas para libros de texto y material escolar de la Xunta, por lo que esta deberá ser modificada para el nuevo curso académico.

El alto tribunal gallego certifica que la normativa, en los términos en los que está redactada, resulta “discriminatoria” y considera “indudable” la diferencia de trato a los alumnos escolarizados en centros ordinarios respecto a los que están en centros específicos o en unidades de educación especial.

El TSXG responde con esta sentencia en respuesta al recurso presentado en julio de 2023 por la Federación Down Galicia contra la orden de mayo por la que la Consellería de Educación convocó las ayudas para adquirir libros de texto y material escolar destinadas a los alumnos matriculados en Educación Primaria, Secundaria y Educación Especial en centros sostenidos por fondos públicos.

Según la sentencia, “no se encuentra una justificación razonable para conceder las ayudas de forma prioritaria al alumnado que recibe educación en centros específicos o en unidades de educación especial en centros ordinarios”.

El presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, explicó en rueda de prensa cómo funciona este sistema de ayudas en la práctica. Los matriculados en régimen de educación especial reciben 300 euros para libros de texto y 75 euros para material escolar con el único requisito de estar matriculado en un centro de educación especial, mientras que las ayudas para el alumnado con discapacidad escolarizado en educación ordinaria “depende de la renta de la unidad familiar”.

Lo mismo sucede con los estudiantes con una discapacidad igual o superior al 65%, que, según las explicaciones del colectivo, reciben el importe más alto sin cumplir otros requisitos.

La Federación Down Galicia instó a la administración autonómica a modificar “cuanto antes” la orden de ayudas de libros y material escolar para el curso 2024-25, publicada el mes de mayo “en los mismos términos que las anteriores”.

Después de diez años de reclamaciones a la Xunta, la Federación decidió presentar un recurso contra la orden y destaca que ahora la sentencia “implica que se ponga fin a la discriminación a la que durante los últimos años han estado sometidas las familias que optan por la escolarización en escuelas ordinarias”.