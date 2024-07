“La creación de la especialidad de urgencias es tan importante como potenciar la Primaria”

Unas horas antes de que el Gobierno crease la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias mediante un real decreto que facilita la vía para la doble titulación con Medicina de Familia, el secretario del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, Jorge Nogueira, aún se mostraba escéptico por el calado –y la ansiada espera– de la medida. “Hasta que no se oficialice en el BOE...”, mascullaba al final de esta entrevista. Vivió años en los que gobiernos de diferente signo político reconocían la importancia, pero se pasaban la pelota. Además de su posición colegial, Nogueira –que se formó en Anestesiología– representa a un urgenciólogo curtido en noches interminables desde 1986 (“esta profesión es un no parar”) en la primera unidad de urgencias creada en el Hospital Montecelo. En su memoria sentimental, la llegada de heridos procedentes del Alvia. “Nadie dijo nada y allí apareció toda la plantilla”, recuerda. Mucho estrés laboral y un infarto a los 57 años le llevaron a finalizar su carrera profesional en la Atención Primaria. Quizás por eso relaciona ambas: sus déficits y carencias.

–Un día histórico para quienes abogaban por la creación de esta especialidad. ¿Cómo evaluaría su importancia?

–Absolutamente necesaria. Se tendrá que abrir una vía MIR e irán médicos vocacionales. Es una profesión muy sacrificada, donde los pacientes requieren de toda tu concentración: tienes que tomar decisiones muy importantes, muy rápido. Si te equivocas, se te va. Pero en pocos minutos, estás atendiendo a otro enfermo prácticamente igual. Las patologías graves, tiempo-dependientes como el ictus, y la mayor parte de los ingresos hospitalarios entran por urgencias. Desde el Colegio de Pontevedra y la sede gallega de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) siempre peleamos por esa especialidad, incluso como batalla legal. En la UE ya hay 22 países que la tienen reconocida. Ahora el PSOE la aprueba, pero en su día se negó; al igual que el PP, que poco hizo o nada, cuando estuvo en el Gobierno. Lo han usado como arma arrojadiza.

–¿Cuál cree que fue el escollo fundamental que demoró el reconocimiento?

–Quizás que otras sociedades científicas, de Medicina Familiar y Comunitaria, que se da la paradoja de que hacen guardias y se forman en urgencias de hospitales, y también Medicina Interna, se oponían... Yo podía formar en reanimación a un médico de familia, pero su sociedad consideraba que no éramos merecedores de una especialidad.

–¿Están sobrecargadas las urgencias?

–Sí. Pero también pasa que la gente entra y dice que “es un caos”. Es un caos organizado: cada médico y enfermera están pendientes de sus pacientes, aunque a veces estén en boxes por el pasillo. Esta medida es un hito histórico, aunque abre un periodo de transición. Habría que hacer campañas informativas sobre el uso correcto de las urgencias, pero influyen poco. Se llenan de patologías que quizás no sean urgentes, porque la Atención Primaria está sobresaturada. Si yo voy a mi médico de familia porque me encuentro mal y me atiende en 10 o 15 días, me voy a urgencias. Al final, en el engranaje de la atención sanitaria gratuita y universal, falta cierta sostenibilidad. Es muy importante la especialidad de urgencias, pero en la gestión, habría que dotar de medios y potenciar al mismo tiempo la atención primaria. Darle preferencia.

–Lo que está claro es que habrá menos MIR que abandonen los centros de salud por urgencias.

–No soy un entendido en salud pública, ni en gestión, pero sí habrá MIR [ya el año que viene] que se formarán específicamente en urgencias. Es muy positivo para tener más formación y dignificación . Yo cuando con casi 60 años me pasé a primaria detecté que urgencias es una especialidad mucho más extensa, pero quizás menos profunda.

“En Galicia, más que por ver el fútbol, bajan las emergencias con la vendimia”

–El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, indicó en una entrevista reciente que cuando hay partidos de fútbol, nadie va a urgencias.

–Solo hay un trabajo que yo conozca que lo demuestra y que hicieron en Cataluña hace muchos años, basándose en los datos de cuando el Barça jugaba Copa de Europa –la Champions League– y los resultados. Vale como ejemplo, en el sentido de que ¿hay un abuso por parte de los pacientes de las urgencias? Vivimos en una sociedad sometida a la rapidez. Yo he tenido pacientes que me han dicho: “Doctor, me tiene que entender; estoy contratado por una empresa y vengo por la mañana pero no puedo esperar 10 días enfermo, a que me vea mi médico de cabecera”. El conselleiro lo decía a modo de ejemplo. Lo que sí podemos decir es que los lunes por la mañana aumenta la frecuentación: hay un pico de urgencias por gente que se encuentra mal y no puede ir a trabajar, que espera desde el viernes porque no quiere ir a PAC...

–Se ha hablado de las lunas llenas y de muchos factores exógenos, ¿alguna razón que sí hayan detectado fehacientemente que afecta en las urgencias?

–Como medio rural que es Galicia, más que los partidos de fútbol, influía la vendimia, por ejemplo. Por el día, había menos afluencia. El gallego o gallega toleraban el dolor porque había que vendimiar (mal hecho), porque anteponían los trabajos del campo a su propia salud. Pero los servicios de urgencias a veces se colapsan porque se juntan muchas personas que no merecen una atención preferente y tienen que esperar en base a los procesos de triaje.

