Las comunidades del PP pactan una ABAU que cuadra fechas, corrección y contenidos

Hace medio mes desde que se conoce, BOE mediante, cómo será la selectividad a partir de ahora, sus reglas básicas. El Ministerio de Educación reguló una prueba con un solo modelo de examen por materia y una penalización mínima similar mínima por ortografía. Sin embargo, para las autonomías gobernadas por el PP esa reforma del sistema no es suficiente, sino una cuestión de “maquillaje”, como censuró entonces el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Por eso, los populares han presentado su propio modelo de prueba de acceso. No llegan al examen único, porque no cabría dentro del ordenamiento de la Lomloe, pero sí “común”, al hacer coincidir formato (tipos y número de preguntas y opciones), contenidos evaluables, criterios de corrección (incluida la penalización por las faltas) y las fechas y orden de los test y de las notas.

Así figura en el acuerdo que doce comunidades gobernadas por el PP rubricaron ayer en Salamanca, en el que proclama que en sus respectivos territorios “garantizarán” una prueba “común” de acceso a la universidad en 2025 que proclaman “más justa” y a la vez “respetando la diversidad lingüística, cultural y educativa” de las diferentes autonomías. La Xunta se encuentra entre los gobiernos que han suscrito el trato y su titular de Educación, Román Rodríguez, defendió la propuesta popular por verla “más justa” y por “generar igualdad de oportunidades”, una persistente reclamación realizada por el Ejecutivo presidido por el PP en Galicia, que siempre cuestionó que los chavales gallegos estén a la cola en el desempeño en ese examen y no ocurra lo mismo en otros test como PISA. “Estamos haciendo lo que no hace el Gobierno a la hora de garantizar la igualdad de oportunidades”, afirmó, un argumento similar al que defendió el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto “Por una EBAU más justa”.

Román Rodríguez asegura que, con el acuerdo, las comunidades del PP, que concentran el 70% del alumnado de todo el Estado, demuestran ser “capaces” de coordinarse y “aportar una serie de criterios comunes tanto desde la perspectiva organizativa como de contenidos y de evaluación”. Todo ello, enfatiza, con “rigor”, “respeto por la legislación vigente” y, en el caso gallego, “haciendo constar las características propias de Galicia”, como es el caso de la lengua propia.

Críticas de la oposición

No opina lo mismo el BNG, cuya portavoz de Educación, Cristina Fernández, reprochó que el presidente gallego, Alfonso Rueda, renuncia a ejercer las competencias en materia educativa y se “pone al servicio de Génova y de Feijóo”, una actitud que considera de “vergonzosa y humillante”, además de un “ataque sin precedentes contra el autogobierno gallego”. También el portavoz de Educación do Grupo Socialista, Julio Abalde, le exigía ayer a la Xunta ponerse “del lado” del alumnado y “romper con la disciplina” del PP de Madrid y con la pretensión de “boicotear” la nueva selectividad. Para la ministra de Educación, Pilar Alegría, al PP “solo” le “importa” crear “ruido y polémica”. España ya tiene una prueba “común” y ahora “más homogénea, proclama, y “lo que plantean a destiempo solo trae más desigualdad e inseguridad a los estudiantes”.

Según el documento, los acuerdos afectan a la forma (días, criterios de corrección), pero también al contenido de las materias de la fase obligatoria. Especifica que “todos los alumnos tienen que saber los mismos contenidos” y añade que, si bien la propuesta “respeta el marco de la Lomloe”, se fija “una estructura de examen que incluye el tipo de preguntas que pueden aparecer, los temas específicos que deben estudiar y cómo se distribuirán las calificaciones”. Se “respeta el currículo oficial”, apuntan, “pero organizándolo de forma que permite diseñar pruebas comunes”. El PP alega que las comunidades tienen un “margen” para establecer los currículos y que, “dentro de ese margen”, las comunidades “harán los ajustes necesarios”. Con respecto a la ortografía, en el caso de Lengua Castellana, las faltas restarán un máximo de 2 puntos y la mitad en el resto de materias.

Más de 2.800 estudiantes van a la ABAU de la repesca desde hoy Mientras se debate la ABAU del futuro, más de 2.800 jóvenes afrontan la del presente entre hoy y el jueves. En concreto, según la CiUG, son un total de 2.827 estudiantes los matriculados en la “repesca”. Todos los que se presenten se examinarán en 14 comisiones delegadas repartidas por toda la comunidad, porque la número 15, la del Colegio Santiago Apóstol de Pontevedra, destinada a personas con discapacidad, no acoge esta vez a ningún aspirante. Más de la mitad de los estudiantes se repartirá entre Vigo (634 estudiantes), Santiago (608) y A Coruña (523). En Pontevedra harán los exámenes 272 jóvenes; en Ourense, 260; en Ferrol, 213 y en Lugo, 206. Las notas se conocerán el 11 de julio y la preinscripción en los grados se abrirá para ellos el día 17, en el cuarto llamamiento.

Suscríbete para seguir leyendo