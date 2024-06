Tráfico, a la caza de conductores bebidos con más de 100.000 pruebas este verano

El alcohol está detrás de cuatro de cada diez accidentes de tráfico mortales ocurridos en las carreteras gallegas. Y más de 1.000 conductores son interceptados cada mes con una copa de más al volante, una media de más de 30 positivos cada día. Pero esta cifra solo es la punta del iceberg, ya que hay un importante número que elude los controles, como advertía recientemente en declaraciones a este periódico el jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo, “no hay concello sin grupo de WhatsApp que avise de controles”. Unas alertas que llevan a cientos de infractores y delincuentes, ya no solo viarios, a pistas y corredoiras para esquivar esos controles, con el plus de peligrosidad que este tipo de vías suponen para sus usuarios, más en horario nocturno si se va bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.

Para tratar de atajar una de las lacras de la accidentalidad, Tráfico ha diseñado el operativo que desplegará este verano. En julio y agosto, las patrullas de la Guardia Civil en Galicia realizarán más de 100.000 pruebas de alcoholemia. En la hoja de ruta diseñada para estas vacaciones, donde se esperan 10,8 millones de desplazamientos en Galicia, están marcadas en el calendario dos campañas específicas, una de alcohol y drogas y otra de velocidad, tal y como avanzó ayer el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, durante la presentación del operativo. Acompañado por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas; la jefa provincial de Tráfico en A Coruña y coordinadora de la DGT en Galicia, Victoria Gómez; el teniente coronel jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Antonio Hidalgo; el general jefe de la XV Zona de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias; y el director del Centro de Gestión de Tráfico, Ramiro Martínez, Blanco detalló que la primera campaña especial se desarrollará entre los días 15 y el 21 de julio y vigilará velocidad. La segunda, con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol y drogas, está programada del 19 y el 25 de agosto. En una semana serán sometidos a las pruebas de alcohol en Galicia unos 40.000 conductores y se prevén realizarán unos 5.000 narcotest, lo que se traduce en una media de al menos 6.500 controles diarios. “Coger el coche después de consumir alcohol es una elección consciente y personal, como la decisión de una persona que avisa a otras de los controles en las carreteras”, sentenció sobre una conducta que espera que “en muy poco tiempo sea considerada delictiva”, tal y como avanzó el pasado mes de mayo este periódico al informar de que la DGT se propone tipificar como infracción viaria las alertas de apps y conductores de controles en carretera. “Es un acto insolidario que va contra la línea de flotación de la seguridad vial”, advertía Pere Navarro en declaraciones a este diario tras conocer las dos primeras sanciones firmes en España por avisos de controles en carretera, promovidas por el Sector de Tráfico en Galicia y avanzadas por este diario.

Esas dos multas se interpusieron a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y no de la Ley de Tráfico porque esta no penaliza en la actualidad estos comportamientos, pero a raíz de esas dos primeras sanciones, la DGT se puso en contacto con el Sector de Tráfico en Galicia para recabar datos, el PSOE ya ha promovido una proposición no de ley en el Congreso para tipificar como infracción muy grave estas alertas entre conductores y el Ministerio del Interior acaba de avalar públicamente la demanda capitaneada desde Galicia.