Los pediatras ya detectan problemas de sueño en niños por las bebidas energéticas

La Ley de Prevención de adicciones en los menores que vetará el consumo de bebidas energéticas a quienes no superen los 18 años –así como la venta– también prohibirá el acceso de estos a los cigarrillos electrónicos o vapeadores, que ha probado ya el 38% de alumnos de Secundaria en Galicia.

“Hay que tener claro que son perjudiciales aunque no contengan nicotina porque tienen saborizantes y aromatizantes que son peligrosos y todavía no están suficientemente estudiados. Luego, la industria los intenta vender como que facilitan dejar de fumar y no es así. Lo que hacen es que si los usas, luego pasas al tabaco”, expone Jaime Fraga.

La norma que prepara la Xunta contempla también que las bebidas energéticas se vendan aparte de los refrescos y que sean retiradas de las máquinas expendedoras un año después de la entrada en vigor.