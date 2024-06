Tradición, deporte y activismo en la entrega de las Medallas Castelao 2024

Esta mañana, en el cuarenta aniversario del regreso de los restos mortales de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao para su enterramiento en Galicia, el grupo Leilía, el deportista Borja Golán, el empresario Amancio López Seijas, la activista viguesa Maite Isla y la Asociación de Médicos Galegos (Asomega) recogieron, en el Panteón de Galegos e Galegas Ilustres —lugar donde reposan los restos del rianxeiro—, las Medallas Castelao con la que el Ejecutivo gallego les reconoce sus “trayectorias singulares” en diferentes campos, así como su trabajo para dar a conocer el nombre de Galicia más allá de nuestras propias fronteras.

Ana Rodríguez, integrante del grupo Leilía, que dijo adiós a los escenarios el pasado mes de enero, recogió el premio junto al resto del grupo y apuntó que “no hay puerta más grande” para dejar atrás una carrera musical de más de 30 años que con este reconocimiento.

“Si Castelao nos está hoy mirando, estoy segura de que sonríe. Lo hace porque algo que estuvo denostado, desvalorizado y perseguido hoy brilla gracias a esta Medalla. Viva la tradición oral gallega”, concluyó su agradecimiento emocionada.

El exjugador de squash, Borja Golán, que se retiró de las pistas hace tan solo año y medio, recordó como con 18 años tras cogerle el gusto al deporte se marchó a Inglaterra en busca de la profesionalidad. “La tierra tira y no tardé en regresar para volver a entrenar aquí”, reconoció.

“Gracias a todos los que me acompañaron en este camino. A pesar de que el mío es un deporte individual, nunca me sentí solo”, agradeció, con el convencimiento de que su mayor triunfo fue y es “poder vivir de aquello que me gusta”.

El empresario y fundador del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, reivindicó tras recibir la distinción el trabajo y el papel de los empresarios en nuestra sociedad. “No somos hombres de negocios, financieros ni especuladores de corto plazo. Somos empresarios que crean riqueza, una riqueza que después se reparte”, apuntó.

La activista por el pueblo saharaui y presidenta de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS-Sahara), Maite Isla, recibió el reconocimiento “en nombre de los miles de gallegos que trabajamos año tras año para mejorar las condiciones de vida de los saharauis”. Ahora, y en el pasado, Isla quiso recordar durante su intervención la figura de Manuel Rodríguez Baseiro, un soldado de reemplazo que ayudó a fundar la capital del Sáhara Occidental: El Aaiún. Por todo ello, la activista concluyó demandando “paz y libertad” para el pueblo saharaui así como el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación.

El quinto y último reconocimiento fue para la Asociación de Médicos Galegos (Asomega). Su presidente recordó que “muchos hombres y mujeres de la medicina han recibido esta Medalla desde su establecimiento en 1984, pero esta es la primera vez que se le da a un colectivo”. Por ello, ha señalado que supone también “una responsabilidad para apostar todavía más por el trabajo compartido y el amor a Galicia que en definitiva es la razón de ser de ASOMEGA”.

Rueda pide "cultivar la cultura del pacto"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, demandó durante su intervención en el activo de entrega de las Medallas Castelao 2024 "cultivar la cultura del pacto" y "desterrar el miedo al acuerdo" que, en su opinión, "constituyen una obligación para todos los gallegos", en particular, para aquellos que desempeñan "responsabilidades públicas".

Así, el líder del Ejecutivo gallego ha animado a inspirarse en el "galeguismo transversal e integrador" que "guió el asentamiento y posterior consolidación" de la autonomía de Galicia y también en la búsqueda del entendimiento entre las personas de ideologías divergentes" que "sustentó el éxito de la Transición".

También ha puesto como ejemplo a seguir "la ejemplaridad y el recto proceder" de la Monarquía, encarnada en el rey Felipe VI, o la "cultura el esfuerzo" de los gallegos y gallegas que "cumplen con sus obligaciones con plenitud".

Rueda ha expresado el reconocimiento a todos los galardonados que son ejemplo del proceder "que caracteriza a los 'bos e xenerosos'" a los que se rinde tributo en el Himno Galego, y "dignos herederos de Castelao y de todos los inmortales gallegos" que, como él, compartieron el objetivo "de construir un mundo mejor", con Galicia como base".