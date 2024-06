Más de 30.000 alumnos gallegos ya cotizan por sus prácticas tras la reforma de enero

Más de 30.000 jóvenes gallegos ya aprovechan su período formativo de prácticas curriculares en empresas para ir arañando un tiempo de cotización que resultará valioso de cara a su futura pensión. En concreto, según los datos facilitados por el Ministerio de la Seguridad Social, desde enero de este año, cuando el Gobierno central puso en marcha la medida, y hasta finales de este mes, 30.138 alumnos de prácticas figuran en alta en Galicia. Con todo, suponen solo un 4,3% de todos los estudiantes contabilizados por la Seguridad Social en todo el Estado, más de 702.000.

Aunque el departamento dirigido por Elma Saiz no facilita el dato desagregado por el tipo de alumno que se beneficia de esta iniciativa y, por tanto, no aparecen segregados universitarios y estudiantes de FP en la modalidad no intensiva, cuando la Xunta presentó los datos aproximados de potenciales beneficiarios, indicó que la mayoría se correspondían con ciclos formativos. En el caso de FP, los datos del Ministerio de Educación relativos al curso que finalizó el pasado año elevan a unos 21.000 los estudiantes matriculados en el módulo de formación en centros de trabajo (FCT).

Meses de concentración de prácticas

Aunque con la reforma de la FP ese módulo dejará de existir y a cambio se implementarán prácticas distribuidas en los dos cursos, hasta ahora a la FCT, indispensable para titular, se accedía superadas las asignaturas profesionales. De ahí que gran parte del alumnado, caso de los ciclos ordinarios, realice ese módulo partir de marzo, por lo que el dato facilitado por la Seguridad Social incluiría a muchos jóvenes en esa situación, disfrutando de su primer contacto con el mundo empresarial.

No obstante, quien no haya superado todavía el curso por dejar asignaturas pendientes, que puede recuperar este mes, podría hacer prácticas de septiembre a diciembre o entre enero y marzo, aproximadamente, lo que implica que el número de beneficiados por la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social por prácticas formativas aún puede ir a más al menos por ese lado.

Temores en los centros ante la medida

La implantación de la cotización de los estudiantes en prácticas provocó el pasado año numerosos quebraderos de cabeza a los directores de los centros de FP y también en las universidades. Los primeros temían la complicación derivada de la logística de la gestión de altas y bajas, porque en algunos centros afrontan las prácticas de centenares de estudiantes a la vez, y un posible efecto disuasorio entre las empresas si tenían que implicarse en esa gestión. Al final, en el caso de FP, la Consellería de Educación firmó un convenio de colaboración con Feuga para que fuese esta entidad la que realizase todos los trámites vinculados con la Seguridad Social y se liberó a centros y a compañías de esa labor. En cambio, para los universitarios, los campus asumieron toda la labor en aras de garantizar que su alumnado pudiera titularse y también se hicieron cargo de la parte de cotización no asumida por la Seguridad Social, que bonifica el 95%.

Ahora la duda entre algunos docentes y centros de FP es si habrá empresas suficientes para absorber a todo el alumnado que realizará prácticas a partir del próximo curso, porque, con la nueva legislación, que entra en vigor en 1º, ya no solo habría prácticas en 2º, sino que tocaría ya una parte mínima en ese curso para alumnado mayor de 16 años, formado en riesgos laborales y cuando el equipo docente entienda que ha adquirido la formación suficiente para desarrollar “con garantías” su experiencia en la empresa.

Instrucciones para el próximo curso

Así consta en el borrador de instrucciones provisionales elaboradas por la Xunta en tanto la normativa estatal no está lista, que ayer el Gobierno presentó a los sindicatos en mesa sectorial. Los sindicatos educativos reprocharon a la Consellería de Educación la “falta de negociación” y de “concreción” tras el encuentro. En relación a las prácticas, la CIG cuestionó que la inmensa mayoría de las horas se concentren en 2º, que “prácticamente se dualiza”, lo que supondrá que la formación en el centro durante ese curso “queda reducida a la mitad” y redundará en una formación “de peor calidad”. Desde CC OO censuran la falta de “concreción” y esperan que duplicar el módulo de inglés se traduzca en más profesores especializados en la materia y no en el empleo de otros docentes. Anpe, por su parte, defiende que la materia la imparta profesorado del centro con habilitación C1 por ser un inglés “muy técnico y específico”.

