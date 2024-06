La Xunta pagará a médicos casi 1.000 euros por cada guardia de 24 horas en un PAC

Ante las dificultades para cubrir las vacantes que se producen durante el verano en los Puntos de Atención Continuada (PACs) la Consellería de Sanidade no escatimará en recursos económicos y premiará a los médicos de familia que se presten a reforzar este servicio con un incremento sustancial de sus retribuciones. El Servicio Galego de Saúde creará una bolsa de personal voluntario que estará localizable para acudir a trabajar a las urgencias de Atención Primaria cuando sea necesario. Estos profesionales podrán ser llamados entre tres y siete días cada mes. Por cada jornada que estén disponibles, aunque no sean convocados, cobrarán 230 euros brutos, de manera que podrán sacarse hasta 1.610 euros mensuales, adicionales a su sueldo habitual. Pero además cobrarán por cada guardia que realicen. Por un turno de 24 horas serán recompensados con un total de 960 euros.

La falta de médicos de Primaria se agrava en verano con las vacaciones de los profesionales que están actualmente en servicio y el aumento de la demanda en las localidades más turísticas. A esto se suma que este año los MIR de Familia no finalizan su residencia en mayo, como es habitual, sino en septiembre y no podrán ser contratados ya para reforzar los meses de julio y agosto. Los principales problemas se dan en los PACs, pues debe buscarse personal para garantizar el servicio todos los días y durante las 24 horas, lo cual no siempre se consigue pues en algunas localidades durante el verano se han quedado puntualmente sin médico para atender las urgencias de Primaria.

Para resolverlo el pasado año, por primera vez, se creó una bolsa de personal voluntario que deberá estar disponible para cubrir estas vacantes imprevistas, pero solo se puso en marcha en cuatro áreas sanitarias. La Consellería de Sanidade reconoce que tuvo “buenos resultados” y ahora decide ampliarlo a toda Galicia.

Esta es una de las medidas incluidas en el Plan de Cobertura de Atención Primaria para el verano que aprobó la semana pasada el Consello de la Xunta.

Sin embargo, la ampliación de esta bolsa de médicos voluntarios a toda Galicia no es la única novedad. También se incrementa la cuantía que les van a pagar por la cobertura de las guardias.

Así, según consta en el documento trasladado a los sindicatos, las retribuciones brutas por una guardia de 7 horas serán 266 euros (16 más que el pasado año); por una guardia de 17 horas se pagará 646 euros (35 euros más); y por un turno de 24 horas la cuantía será de 960 euros (frente a los 862 que se abonaban en 2023).

Según explica el secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel Moreira, este incremento en la cuantía que se abona por las guardias en los PACs es acorde al incremento retributivo pactado el año pasado entre Sergas y sindicatos. Sin embargo, aclara que el pago por cubrir vacantes en los puntos de urgencias de Primaria durante el verano se incentiva más que una guardia normal.

Los pluses Por día disponible: 230 euros Por cada jornada que los médicos están disponibles para reforzar los PACs los médicos cobrarán 230 euros hasta un máximo de 7 días. Incremento del pago por guardias Una guardia de 7 horas se pagará a 266 euros, por 17 horas serán 646 euros y por un turno de 24 horas ascenderá a 960 euros.

Los médicos que se inscriban como voluntarios podrán hacer guardias entre tres y siete días al mes. Y además cobrarán 230 euros por cada jornada que estén disponibles y localizables para ser llamados a trabajar, de manera que incrementarán sus retribuciones entre los 690 euros mensuales –por solo tres días– hasta los 1.610 euros por la disponibilidad máxima. Y todo esto se sumará a sus retribuciones ordinarias.

Cuando la Xunta presentó este plan el pasado año explicó que apuntarse como voluntario a esta bolsa para cubrir vacantes podría suponer un extra a los profesionales de hasta 5.300 euros al mes. Este año al incrementarse el importe que se paga por las guardias se superará esta cifra, pero los sindicatos no se atreven a dar un cálculo sobre la cuantía máxima de retribuciones a la que podrían llegar los facultativos pues entre guardias los profesionales deben respetar las jornadas de descanso y además tienen que atender su jornada ordinaria. “No es bueno para el sistema que trabajen tantas horas, ni para el propio médico ni para los pacientes a los que atiende”, recalca Manuel Moreira.

Además de esta bolsa de voluntarios para cubrir vacantes en los PACs, el Plan de Cobertura aprobado por la Xunta contempla también reforzar los servicios de urgencias de Primaria con personal del 061 e incluso con facultativos de otras comunidades.

Y, por último, se permitirá a los MIR de cuarto año que pasen consulta con la supervisión de un tutor. Cobrarán por ello un extra mensual de más de 2.000 euros y se han presentado voluntarios un centenar.

Suscríbete para seguir leyendo