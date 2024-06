Los concellos sufrirán de nuevo límites para invertir el superávit de este año

La situación financiera de las entidades locales gallegas es, en términos globales, saneada, con superávit contable, pero a partir del año que viene deberán asumir de nuevo las reglas de gasto suspendidas desde la pandemia de COVID-19, permitiendo a las administraciones públicas gastar sin el corsé que obliga no solo a ajustarse a unos niveles de superávit o déficit determinados, sino también a primar la amortización de deuda, limitando a determinadas partidas el desembolso del excedente económico.

El Ministerio de Hacienda ha emitido una comunicación a ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades para recordarles que se reactivan este año las reglas fiscales, obligando a las entidades locales a cerrar el presente ejercicio con un superávit del 0,2%, porcentaje que será del 0,1% en 2025 y del 0,2% otra vez en 2026, mientras que el conjunto de las administraciones públicas se guiará por un déficit del 3% este año, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.

La reactivación de estas limitaciones no afecta al gasto durante este año del superávit de 2023, que puede destinarse a las partidas que cada entidad decida libremente, algo que no sucederá a partir del año que viene con el excedente obligado en las cuentas de este ejercicio. De no lograrse ese balance, Hacienda obliga a aplicar recortes para cuadrar cuentas so pena de castigos económicos e incluso intervención de la entidad municipal incumplidora.