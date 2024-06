Siete mil gallegos titulados en FP prosiguen estudios en la universidad en el último lustro

La viguesa Noa Rivera Sousa recuerda que, cuando le preguntaban qué quería ser de pequeña, siempre se dibujaba con el “típico mandilón de profesora”. “Siempre lo tuve bastante claro”, indica, para aludir a que le gusta tratar con niños, una vocación que ha ligado a su formación, primero a través del ciclo superior de Educación Infantil, que cursó en el Colexio Plurilingüe San José de la Guía tras estudiar la ESO y el Bachillerato en el IES de Teis, y ahora en la Universidade de Vigo, en Pontevedra, finalizando el primer año de la carrera de Educación Infantil.

Ese paso previo por la Formación Profesional le vino muy bien, reconoce: “Siempre tuve claro lo que quería estudiar”, insiste, “pero me quedé fuera de la carrera, así que empecé por un ciclo y al final lo agradezco porque me dio mucho más soltura”. “Me veo mucho más preparada que si hubiese entrado en la facultad desde el Bachillerato”, sostiene. De esa etapa destaca, por ejemplo, la formación del período de prácticas, que en su caso se materializó en una estancia de alrededor de tres meses en Italia, en Perugia: “Fue una experiencia muy buena. Como tenía claro que quería hacer la carrera me animé a irme fuera para hacer las prácticas y adquirir así otro tipo de experiencia”.

Rivera Sousa habría podido trabajar ya sin necesidad de pasar por el campus –otras compañeras suyas de ciclo están ya haciéndolo, dice–, porque la formación de FP, enfocada en los niños de 0 a 3 años y en su cuidado, les da acceso a empleos en ludotecas o escuelas infantiles. “Quería centrarme en niños de 3 a 6 años, pero esa experiencia con los de 0 a 3 la disfruté más de lo que pensaba”, comenta. Esa vivencia, destaca, respondió a sus “expectativas”, y “por eso la carrera”, por eso quiere “seguir”.

Con esa valoración, no es de extrañar que esta joven que aspira a un futuro en Vigo considere aconsejable el itinerario académico que ella ha vivido –y no es la única con ese currículum en su titulación–. “Recomiendo muchísimo hacer el ciclo antes de la carrera, porque vas mucho más formado; yo era más consciente de todo, ves diferentes herramientas... A la gente que viene de Bachillerato se le nota, se ven mucho más nerviosos en clase. Para mí es más sencillo porque ya sabes de qué va y viste algunas asignaturas”, explica. De hecho, aunque ahora culmina su primer año en el campus, ha estado matriculada en asignaturas tanto de primero como de segundo curso porque al hacer el ciclo hay cinco materias que le convalidan.