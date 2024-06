Tráfico vigila a un millar de conductores de riesgo que acumulan varias condenas

Sin carné, sin seguro y sin ITV. Esta misma semana, la Guardia Civil de Tráfico interceptó en la localidad coruñesa de Oza-Cesuras a un hombre al volante de un turismo pese a que nunca había pisado una autoescuela. No era la primera vez que había sido sorprendido conduciendo pese a no haber sacado el carné: había sido denunciado en otras tres ocasiones por circular sin licencia. Casos como estos no son excepcionales y, en la mayoría de las ocasiones, su detención no es fruto del azar sino que responde a un plan de seguimiento diseñado por el Sector de Tráfico en Galicia para sacar a los delincuentes viarios de la carretera.

En la actualidad, son más de 1.000 los conductores de riesgo identificados en la comunidad gallega, que forman parte de ese protocolo de vigilancia, en el que están conductores sin carné, reincidentes por alcohol y/o drogas o que se ponen al volante asumiendo conductas que ponen el peligro al resto de usuarios. En la lista negra de conductores de riesgo del Sector de Tráfico en Galicia hay infractores que llevan diez años sin carné por pérdida total de puntos y otros con una decena de condenas por alcoholemia y/o drogas en su historial.

Esos más de 1.000 conductores temerarios bajo la lupa de las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, también controlados desde vehículos camuflados con agentes de paisano, son vigilados en sus desplazamientos desde que salen de casa o del trabajo e incluso cuando van a zonas de ocio nocturno. Desde un segundo plano y de una manera discreta, hacen un seguimiento para comprobar el cumplimiento de la pena impuesta –la retirada del carné– y evitar que cometan un nuevo delito al volante.

Para diseñar el protocolo de actuación con estos conductores multirreincidentes resulta indispensable la colaboración de las distintas unidades policiales, así como transportistas, taxistas, empleados de gasolineras, carteros y los propios familiares. Con los datos de información que estos aportan, la Guardia Civil logra identificar a este tipo de perfiles de riesgo y con comportamientos asociales así como conocer sus desplazamientos habituales. Desde el Sector de Tráfico en Galicia se pretende actuar de manera preventiva con este plan de seguimiento. La filosofía es no esperar a que sea demasiado tarde, sino adelantarse verificando su conducción y comprobando el estado del vehículo.

Ourense, en concreto Verín, fue la cuna de este sistema de vigilancia pionero en España a conductores sin carné y que con el paso de los años se extendió al resto de Galicia. El elevado número de fallecidos sin licencia en las carreteras ourensanas hizo saltar las alarmas en la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico. Las estadísticas le llevaron a diseñar ya en 2009 un dispositivo especial de seguimiento para esa provincia: casi el 60% de los muertos en la red viaria de Ourense carecía de licencia. Ante este balance, los agentes pusieron en marcha un plan de control a automovilistas sin carné durante el periodo 2009-2013, lo que permitió rebajar al 5% ese porcentaje.

Desde el año 2017, en el Subsector de Tráfico en A Coruña se impulsaron los llamados equipos de usuarios de riesgo (UdR). Estas unidades especializadas en la vigilancia de este tipo de conductores, realizan un trabajo “muy concienzudo”, apunta el teniente Antonio Rodríguez, jefe del Destacamento de Tráfico de Galicia.

“Buscan información a través de las diferentes bases de datos, del conductor, vehículos que posee y/o utiliza, antecedentes policiales, etc., complementándola y contrastándola con otras informaciones que obtienen con investigación sobre el terreno, acudiendo a familiares, amigos, vecinos, personal de otras unidades o cuerpos policiales, carteros, empleados de gasolineras....”, detalla, al tiempo que destaca que también es muy importante el apoyo que brindan las nuevas tecnologías, a través de internet, redes sociales y WhatsApp. “Obtenida la información, se agrupa a los reincidentes por áreas y términos municipales, al objeto de facilitar la vigilancia y el control. Una vez se localiza e intercepta a un reincidente, tras verificarse las circunstancias concurrentes, el equipo actuante procede a instruir las oportunas diligencias. Como puede comprobarse, al final son muchas horas de dedicación y esfuerzo por parte de estos profesionales, para detectar y sacar de la carretera a los conductores reincidentes”, relata.

Con toda esta información, a los agentes a pie de carretera les resulta menos complicado interceptar a los más temerarios al volante, ya que al estar delimitada su área de trabajo conocen a los más infractores del lugar así como su vehículo. En cada control rutinario o campaña especial de alcohol y/o drogas, velocidad o estado del vehículo, las patrullas ya saben en el momento de dar el alto si ese conductor tienen antecedentes por conducir con una tasa de alcohol por encima de la permitida o ponerse al volante tras haber quebrantado una condena porque le ha sido retirado el carné de conducir o tiene el saldo de puntos agotado.

Ese seguimiento no solo se limita a los controles rutinarios, sino que de manera discreta, con coches camuflados, también se hace una vigilancia específica controlando a dónde se desplaza, cómo y cuándo y se está en contacto permanente con las patrullas más próximas por si hubiera que interceptarlo para apartarlo de las incidencias de la seguridad vial. Por su propia seguridad y por la del resto de usuarios.

“El Código Penal no es la única herramienta para reducir los delitos contra la seguridad vial”, apunta el teniente Antonio Rodríguez. “Mucha gente considera que unas sanciones más severas disuaden a la mayoría de los usuarios –añade–, pero la realidad es que más que la severidad, son la celeridad y la certeza de la sanción las que tienen un mayor efecto preventivo y disuasorio, ya que por mucho que aumentemos las penas, no se ejercerá el temor necesario, si el ciudadano no percibe la probabilidad de ser castigado, por ser bajo el riesgo de detección o de aplicación del castigo”.

Condenados sin carné salen del juzgado al volante

Algunos son interceptados varias veces en la misma semana

No hay día en que las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico no intercepten a un delincuente viario en las carreteras gallegas. El perfil de los infractores sentados en el banquillo es de lo más variopinto y el comportamiento al salir del juicio, también. En más de una ocasión, el condenado coge el coche delante de los agentes que lo detuvieron nada más salir del juicio y aceptar la retirada del carné impuesta. Las lista de los interceptados sin carné y multirreincidentes en alcohol es larga. Estos son algunos de los ejemplos de delincuentes viarios interceptados en lo que va de año en las carreteras gallegas. En pasado mes de abril, una joven de 23 años fue interceptada en Padrón sin permiso de conducir tras haber comparecido en el juzgado esa misma mañana por los mismos hechos. Al ser detectada por la patrulla intentó escaparse realizando una conducción temeraria, después detuvo el vehículo y huyó a pie, pero se cayó en un arroyo y tuvo que ser rescatada. Además, dio positivo en el test de drogas. En mayo fue localizado un conductor multirreincidente en Curtis que ya había sido puesto a disposición judicial hasta ocho ocasiones anteriores. A otros les gusta pisar el acelerador hasta el fondo. En plena campaña de velocidad de la DGT en el mes de abril, fue sorprendido en Ortigueira un conductor de una motocicleta de alta cilindrada de 42 años circulando a 188 km/h en una vía limitada a 90 km/h. Ese mismo mes se investigó en Ordes a un multirreincidente de 59 años por pérdida de vigencia del permiso. Era ya la segunda vez en un mes. Y en Ferrol otro conductor de 38 años fue interceptado al volante pese a haber agotado el crédito total de puntos. Esa misma mañana había comparecido en el juzgado por la misma causa. En Carballo, una mujer de 37 años fue sorprendida al volante sin permiso. Era la segunda vez en solo una semana. De los delitos de tráfico no se libran ni los menores. En Arzúa se abrieron diligencias en febrero a un chaval de 16 años que había sufrido un siniestro vial tras conducir un turismo sin carné. Además, dio positivo en drogas. Y en febrero se investigó en Oleiros a un menor de 15 años que conducía una motocicleta de 125 centímetros cúbicos careciendo de permiso.

