La Xunta cifra en 300 millones el perjuicio a Galicia por el retraso en la financiación estatal

La falta de Presupuestos del Estado para 2024 está causando ya problemas de tesorería a las comunidades pues no se han actualizado aún las entregas a cuenta que deberían percibir de acuerdo al sistema de financiación autonómica. La Consellería de Facenda denuncia que solo en lo que va de año el “perjuicio” para Galicia es de 300 millones de euros –dos millones cada día– y urge al Ministerio de Hacienda a abonar ya lo que debe.

La actualización de estos pagos se produce generalmente en los Presupuestos, pero no tiene por qué ir en las cuentas, basta que se apruebe en una ley o un Real Decreto-ley. Sin embargo, todavía no se ha hecho, de manera que al no disponer de ese dinero las comunidades recurren al endeudamiento para tener liquidez. “Esto provoca el consiguiente gasto en intereses de cuatro millones de euros”, cifró ayer en el Parlamento el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. “Debe actualizar de una vez por todas las entregas a cuenta. Estamos en el mes de junio y aún no nos ha transferido unos recursos que son nuestros y de los que teníamos que disponer desde principios de año”, apuntó en respuesta a una interpelación del BNG que denunció que Galicia pierde mil millones de euros al año por culpa del actual sistema de financiación autonómica.

Financiación autonómica

El conselleiro de Facenda cree necesario reformarlo y pidió a los grupos parlamentarios “una posición de país”. En su opinión, en relación al gasto sanitario no importa tanto que se tengan en cuenta los tramos de edad de la población atendida, como que estén bien ponderados los costes reales de atender a cada grupo. En gasto social sí cree necesario introducir un nuevo tramo para los mayores de 85 años y en educación plantea que se tengan en cuenta la universidad y la Formación Profesional.

Pero sobre todo incidió en la importancia de tener en cuenta la dispersión. Así explicó que Galicia tiene 147 centros de salud por cada millón de habitantes, que concentra el 22,3 por ciento del gasto en transporte escolar de todas las comunidades y el gasto por alumno es un 18,7 por ciento superior a la media nacional.